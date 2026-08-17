En plus de l’électrique, Mercedes lance une nouvelle Mercedes Classe C, mais thermique cette fois-ci.

Comme beaucoup de ses rivaux, Mercedes a lancé son offensive 100 % électrique au travers de modèles spécifiques, commercialisés par une sorte de sous-marque, baptisée EQ. Mais, depuis quelques mois, le retour à la « normalité » est de rigueur du côté de chez Stuttgart. Ainsi, le remplaçant du Mercedes EQB, variante électrique de la 1re génération du GLB, se nomme tout simplement GLB électrique.

Suivant cette logique, qui sera progressivement étendue à l’ensemble de la gamme, la première berline familiale zéro émission du constructeur a été baptisée Classe C électrique. Mais une Classe C, le catalogue Mercedes en intègre déjà une depuis 1993. Cette saga en est ainsi à sa 5ème génération, apparue en 2021.

La Classe C « normale », c’est l’un des best-sellers de la marque. Pas question, donc, de mettre un terme à sa carrière. Au contraire, désormais âgée d’un peu plus de 5 ans, elle a droit à un restylage suffisamment profond pour que l’on comprenne que Mercedes n’a pas hésité à investir généreusement pour assurer une seconde partie de carrière aussi florissante que la première.

Montée en gamme

Comme souvent, Mercedes joue la carte du « ruissellement vers le bas ». Comprenez par là que la nouvelle Classe C profite des évolutions esthétiques des plus récentes Classe E et Classe S restylée. Vue de l’avant, la familiale ressemble d’ailleurs, à s’y méprendre, à la E. Pour cela, il a fallu redessiner la calandre, le bouclier et les projecteurs. Les dépenses ont été beaucoup plus limitées en ce qui concerne la poupe avec simplement de nouveaux feux intégrant les étoiles à 3 branches vues sur les créations les plus récentes de la firme. De nouveaux éléments lumineux réservés à la berline, le break conservant ceux de la phase 1. Quant au profil, il ne change naturellement pas

À bord, pas de modifications visibles non plus. Dommage, on aurait apprécié que la Classe C reprenne une tablette disposée horizontalement et davantage dans le champ de vision du conducteur, comme sur la récente CLA. Pas de changement donc, en ce qui concerne l’habitabilité, toujours limitée, et les volumes de chargement, eux aussi dans la moyenne basse du segment. Comptez ainsi 455 l sur la berline et 490 sur le break. Des valeurs qui tombent, respectivement, à 315 et 360 sur les versions hybrides rechargeables.

Marché aux puces

Ce qui ne saute pas aux yeux, dans cet habitacle, devrait toutefois s’imposer comme l’un des compagnons de route les plus utiles au quotidien. Basé sur la nouvelle génération du système d’exploitation MB.OS, le MB.UX, nom donné au dispositif multimédia à écran tactile, est totalement nouveau.

Faisant désormais appel à l’intelligence artificielle et à une batterie de capteurs et caméras toujours plus complète, il est capable d’une analyse plus fine de l’environnement de l’auto et quasiment de tenir une conversation avec les occupants de la voiture. Des capacités qu’il ne nous a pas été possible de vérifier lors de ce premier contact statique avec la voiture.

En abondance, mais pas pour nous

La Classe C remise au goût annonce, dès aujourd’hui, une gamme de motorisations extrêmement complètes… mais qui ne sera sans doute que partiellement distribuée en France. En ce qui concerne la gamme thermique essence, il y a fort à parier que Mercedes France ne proposera, comme aujourd’hui, que la variante 200, forte de 194 ch. Le catalogue propose, toutefois, une 250 de 235 ch et une 300 de 275 ch, deux déclinaisons basées sur le même 2.0 turbo que « notre » C 200.

En diesel, on retrouve la 200 d (180 ch) et la 250 d (217 ch), cette dernière étant compatible avec la transmission intégrale 4Matic. Le gros des ventes sera toutefois, probablement, assuré par les hybrides rechargeables. Si la Classe C tire désormais un trait sur les versions de ce type sur base de moteur diesel, les PHEV essence 300 (318 ch) et 400 (358 ch) sont toujours de la partie.

Sans surprise, outre des puissances le plus souvent en hausse, Mercedes annonce également, pour l’ensemble de cette offre, des consommation améliorées.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les tarifs pour le marché français n’ont pas été dévoilés. Toutefois, si l’on se base sur la grille allemande, on peut légitimement s’attendre à un prix d’accès légèrement inférieur à 54 000 €, soit une baisse d’environ 1 500 €.

Bien sûr, au moins une version mise au point par AMG devrait compléter cette gamme déjà pléthorique dans les prochains mois.

Politique de la sagesse

Mercedes fait partie des (rares) constructeurs européens qui n’ont pas tout misé, ces dernières années, sur le 100 % électrique. Ainsi, les amateurs de berline familiale ont toujours le choix ici entre essence, diesel, hybride rechargeable et électrique. Bien sûr, la Classe C « pétrole » n’est pas tout à fait aussi moderne que sa nouvelle cousine électrique. Mais, avec une montée en gamme symbolisée par des effets de style et des technologies reprises de la Classe E, elle devrait poursuivre sa brillante carrière.