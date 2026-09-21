Comment la nouvelle Mercedes Classe C électrique devient beaucoup moins chère que la BMW i3

Mercedes GLC contre BMW iX3 et Mercedes Classe C contre BMW i3. Voilà les deux matchs intéressants qui se jouent sur le marché du premium électrique entre les deux géants allemands, venant tout juste de lancer leurs modèles de toute dernière génération.

Du côté des berlines, Mercedes avait d’abord dévoilé sa Classe C électrique (la première du genre) avec une batterie de 94 kWh et un groupe motopropulseur de 489 chevaux (version C400), groupe motopropulseur identique à celui du récent GLC. La voilà désormais en variante C300, combinant une batterie de 85 kWh (celle de la CLA et du GLB) à deux moteurs d’une puissance totale de 421 chevaux.

L’autonomie reste généreuse

Cette nouvelle C300 revendique un 0 à 100 km/h abattu en 4,5 secondes contre 4 secondes pour la C400 et une autonomie maximale WLTP de 682 km au lieu de 753 km pour la C400 dans sa configuration la moins énergivore.

Elle peut monter à 320 kW de puissance maximale en courant continu (contre 330 sur la C400), avec un 10-80 % récupéré officiellement en 22 minutes comme sur sa sœur à plus grosses batteries.

8 699€ de plus qu’une CLA avec les mêmes batteries

La Mercedes C300 démarre à 62 999€, soit 8 699€ de plus qu’une CLA 250 + équipée des mêmes batteries (autonomie WLTP de 791 km) mais d’un moteur de seulement 272 chevaux. A titre de comparaison, la C400 à batteries de 94 kWh demande au minimum 66 399€.

Quant à la BMW i3, uniquement disponible pour l’instant avec d’énormes batteries de 108,7 kWh de capacité (jusqu’à 906 km WLTP !), elle démarre pour l’instant à 74 850€. Mais cette dernière devrait prochainement récupérer le groupe motopropulseur du iX3 40 (moteur de 320 chevaux et batteries de 82,6 kWh), ce qui lui permettra de devenir plus abordable et de s’aligner sur la C300.