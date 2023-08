monTransport.com, le nouveau comparateur de taxis et de VTC

La nouvelle plateforme monTransport.com est un nouveau comparateur de prix permettant aux clients de faire le choix le plus avantageux, entre le Taxi et le VTC, pour son trajet. « La façon dont sont fixés les tarifs des taxis et des VTC est obscure pour la plupart des consommateurs » explique Alberic de Bernis, fondateur de la plateforme.

Les taxis sont régulés par des tarifs fixés par les autorités compétentes tandis que les VTC opèrent dans un cadre règlementaire différent, qui leur permet de fixer les prix qu’ils veulent. Si la majorité a tendance à penser qu’un VTC et notamment un Uber, s’avère plus compétitif, ce n’est pas nécessairement le cas tout le temps explique, la plateforme. « Son algorithme est basé sur l’offre et la demande. Il analyse en temps réel la demande de trajets dans une zone donnée. Lorsqu’elle est élevée, les prix augmentent souvent pour encourager les chauffeurs à être disponibles et à offrir leurs services aux clients. À l'inverse, lorsque la demande diminue, les prix peuvent baisser pour attirer plus de passagers. »

Les horaires, la période (vacances, fêtes de fin d’année, etc.), les lieux de prise en charge, le nombre de passagers et la distance parcourue sont d’autres éléments pris en compte dans le prix d’une course. Avec montransport.com les internautes peuvent comparer les prix des concurrents sur les transferts en Taxi et VTC et par la même occasion réserver.

La plateforme offre une couverture intégrale du secteur et du territoire français grâce à la comparaison de quatre types de services : les taxis indépendants, les VTC indépendants, les centrales de réservation de taxis, et les applications VTC comme Uber. De plus, elle permet d’effectuer un appel d'offres, utile pour obtenir des prix sur les trajets longue distance.

Les utilisateurs disposent de toutes les informations : les prix, les services, les conditions d’annulation et de retard, et la réputation de l’entreprise de transport.