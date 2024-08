Nissan pourrait faire renaître la Silvia

Toyota possède actuellement deux sportives à son catalogue : la GR 86 et la Supra (sans oublier les GR Yaris et GR Corolla basées sur des modèles « sages de sa gamme). Chez Nissan en revanche, la GT-R « R35 » arrive en toute fin de carrière et la 400Z, remplaçante de la 370Z, n’est pas commercialisée chez nous.

Dans une passe économique compliquée, la marque japonaise pourrait cependant faire revivre un nom bien connu des amateurs de sportives Nissan : celui de la Silvia, un coupé 2+2 commercialisé entre 1965 et 2002 sous sept générations de modèles. Grand coupé à simple propulsion développant 250 chevaux dans son ultime version du début du siècle, elle se positionnait en-dessous de la Skyline GT-R et n’a pas survécu à l’arrivée de la 350Z. Encore aujourd’hui, ça reste un modèle très apprécié dans le milieu des compétitions de glisse automobile avec son architecture mécanique assez simple pour la préparation.

Le retour de la Silvia, c’est possible

D’après les journalistes anglais de Top Gear qui ont discuté avec un haut responsable du constructeur japonais, on pourrait bientôt « découvrir une nouvelle Silvia ». Il laisse entendre que la nouvelle Silvia se positionnerait comme une sportive abordable, sans rien préciser sur sa fiche technique.

Dans le même temps, il promet que la prochaine GT-R gardera les éléments « Godzilla » qui ont fait la réputation des précédentes générations. Là aussi, il ne donne que peu d’indices sur sa fiche technique même si un récent concept-car laissait imaginer le passage à une technologie 100% électrique.