La Nissan Z en version Nismo, mais toujours pas pour nous

La lettre Z chez Nissan est synonyme de sportivité depuis 1969 et la sortie du coupé 240Z. Plus récemment, nous avons eu droit aux 350Z et 370Z, cette dernière ayant quitté le catalogue en 2020. Depuis, plus rien, enfin presque puisqu’un nouvel opus est apparu en 2021, la Z, tout simplement.

Seulement, le coupé Nissan n’a pas été homologué pour l’Europe à cause de ses rejets polluants. Mais elle existe ailleurs dans le monde et notamment aux États-Unis, un pays chanceux qui se voit profiter d’une nouvelle variante, la Nismo.

L’idée est de proposer une auto adaptée à un usage sur circuit. Ainsi, le bloc V6 biturbo gagne 20 ch (420 ch) et 46 Nm de couple (521 Nm). La boîte de vitesses, uniquement automatique à neuf rapports, profite d’un système d’embrayage modifié permettant des changements de vitesses plus rapides.

Pour évoluer sur piste, c’est davantage la partie châssis qui importe. Nissan a donc revu les amortisseurs, les ressorts, plus rigides, et les barres stabilisatrices, qui lui sont spécifiques. Les jantes s’habillent de pneumatiques Dunlop SP Sport Maxx GT600 également utilisés sur la GT-R. Les enveloppes arrière sont plus larges de 10 mm que ceux de la Z Performance (285/35 R19).

La structure de l’auto n’a pas été oubliée avec des renforts à l’avant, à l’arrière et sous le plancher. La rigidité torsionnelle s’améliore ainsi de 2,5 %. Enfin, le système de freinage reste une donnée primordiale. Les disques sont majorés pour atteindre 381 mm à l’avant et 350 mm à l’arrière.

Poids en hausse

Il reste bien évidemment le look, spécifique à cette Nismo. Le but des ingénieurs était de gagner de l’appui aérodynamique. Cela se remarque sur la face avant avec l’adoption d’un nouveau bouclier dont la plus grande ouverture assure notamment un meilleur refroidissement tout en réduisant la traînée. À l’arrière, le spoiler est plus haut et plus large, et le bouclier est revu pour à nouveau réduire la traînée.

Le pire ennemi d'une voiture de sport reste le poids. Sur ce point, la Nismo ne fait guère figure de ballerine, elle est même la plus lourde de la gamme avec 1 680 kg sur la balance. La version de base, avec boîte manuelle, accuse 100 kg de moins.

Malgré tout, cette Nissan Z Nismo pourrait être un « outil » sur piste. Seulement, les amateurs européens des Nissan frappées du Z ne pourrons pas s'en assurer.