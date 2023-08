Nissan Skyline, un futur SUV électrique ?

Le label Skyline traverse les époques et évoque en outre une image très différente selon les automobilistes des marchés du monde. Les Japonais les plus âgés se rappellent de l'auto badgée Datsun, les Américains pensent à la génération V35 (premières Skyline sans moteur six cylindres en ligne, sans turbo et sans version GT-R) tandis que les amateurs de Gran Turismo et de sportives nippones se souviennent des bouillonnantes R31, R32, R33 et R34. Les bruits de couloir les plus récents décevront surtout ces derniers : Nissan produira de nouveau des Skyline, mais il s'agira de SUV électriques.

Nos confrères de la publication japonaise Best Car Web rapportent sur la toile plusieurs informations à propos de ce mystérieux véhicule. D'après une source anonyme proche du dossier au siège de la marque, l'appellation Nissan Skyline ne sera plus associée à une berline et encore moins un coupé. Le constructeur reprendra la plateforme de l'Ariya intronisé mi-2020 en y greffant un design différent. Enfin, le Nissan Skyline haut sur pattes délivrera au sol via quatre roues motrices environ 450 chevaux et un couple prometteur.

Une commercialisation européenne incertaine

Le SUV Skyline déboulera d'après les indications du média japonais précédemment cité dans les concessions Nissan du pays du soleil levant en 2025. La rumeur anticipe également sa commercialisation aux États-Unis par l'intermédiaire de la firme premium du groupe : Infiniti. Concernant l'Europe, sachant qu'Infiniti n'y est plus depuis 2020, difficile d'imaginer son lancement sur le Vieux Continent. Si cela se produit, le Nissan Skyline y aura un tarif particulièrement élevé supérieur aux 70 400 € demandés pour l'Ariya Evolve+ de 306 chevaux.