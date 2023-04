Le Nissan Ariya électrique baisse son prix à 45 800€

Le Nissan Ariya s’inscrit dans la catégorie des SUV familiaux électriques qui regroupe de plus en plus de constructeurs. Comme ses principaux concurrents, il n’est pas donné. Sa version d’entrée de gamme, proposée à 50 800€ dans la finition Advance, échappait même au bonus écologique français de 5 000€. Voilà pourquoi le constructeur japonais vient d’ajouter de nouvelles finitions chez nous avec l’arrivée de l’Ariya Engage, formant désormais le premier prix du modèle.

Disponible à la fois avec le moteur de 218 chevaux à batteries de 63 kWh et le groupe motopropulseur de 242 chevaux avec la batterie de 87 kWh, ce niveau Engage comprend de série la caméra de recul, les jantes alliage 19 pouces, les feux avant et arrière à LED, la technologie NissanConnect Services, le chargeur smartphone à induction, le combiné d'instrumentation digital à double écran de 12,3 pouces ou encore le chauffage par pompe à chaleur. Il se négocie à 45 800€ avec les petites batteries, ce qui permet de parcourir jusqu’à 404 km d’après le cycle d’homologation WLTP et surtout de bénéficier du bonus. Avec les grosses batteries, l’Ariya Engage coûte lui 52 900€.

Un haut de gamme à 70 400€ !

Nissan ajoute aussi la finition Evolve + en haut de gamme, uniquement disponible avec les grosses batteries et ses deux moteurs de 306 chevaux. Elle permet de bénéficier en série de tous les équipements disponibles en option sur les autres finitions (à l'exception de la peinture métallisée), notamment l'intérieur en cuir matelassé bleu Sukumo, les jantes en alliage de 20 pouces et le chargeur embarqué de 22 kW. Mais l’addition grimpe alors à 70 400€ ! Ca calme…