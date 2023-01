Les surprises du bonus écologique 2023 pour les voitures électriques

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique n’est plus que de 5 000€ pour les voitures électriques neuves coûtant moins de 47 000€ au lieu de 6 000€ précédemment. Ça, on le savait depuis quelques mois. Mais le décret officiel précisant les conditions d’obtention de ce bonus écologique en 2023, publié le 30 décembre 2022, apporte quelques surprises.

Alors qu’on pensait que les véhicules coûtant entre 47 000 et 60 000€ n’auraient plus droit qu’à 1 000€ de bonus contre 2 000€ auparavant, ils sont finalement totalement exclus du bonus tout comme les véhicules hybrides rechargeables. Ce qui signifie que le bonus écologique ne concerne plus que les véhicules électriques (ou à hydrogène) coûtant moins de 47 000€. Pour les sociétés, le montant du bonus écologique baisse aussi de 1 000€ (à 3 000€).

Et il y a désormais une condition de masse à l’obtention de ce bonus écologique : si le véhicule électrique en question dépasse les 2,4 tonnes, il n’y aura plus droit. Pas vraiment un changement dans les faits puisque les modèles électriques de plus de 2,4 tonnes coûtent généralement beaucoup plus que 47 000€ en raison de la taille de leurs batteries et de leur positionnement. Notez enfin qu’il y a désormais une obligation de conserver le véhicule au moins un an ou de parcourir plus de 6 000 kilomètres avec avant de le revendre, sinon il faudra rembourser le montant du bonus écologique à l’état. Toujours pour limiter la spéculation, une même personne physique ne peut plus en profiter qu’une seule fois tous les trois ans au maximum.

Le bonus écologique de 7 000€ réservé aux petits revenus

Comme prévu, le montant écologique 2023 grimpe à 7 000€ pour les Français aux revenus les plus modestes. Si votre revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089€, vous aurez en effet droit à un bonus écologique supérieur de 2 000€ à l’achat d’une voiture électrique par rapport aux acheteurs aux revenus plus généreux. Notez que ce bonus écologique de 7 000€ ne s'applique pas s'il représente plus de 27% de la valeur neuve de la voiture. Pas de bonus écologique de 7 000€ pour l'achat d'une Dacia Spring, donc.