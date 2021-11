Octobre 2021 : le marché de l’occasion en net recul

Nous nous sommes déjà fait l’écho du paradoxe actuel du marché français : les délais sur le neuf ayant explosé, nombre d’automobilistes se tournent donc vers l’occasion, entraînant une pénurie de modèles de seconde main. Le phénomène s’est poursuivi le mois dernier et explique la baisse de 13,3 % des immatriculations d’occasion par rapport à 2020.

Depuis le début de l’année, le nombre de VO ayant changé de mains a toutefois dépassé les 5 millions (5 085 117 précisément), ce qui représente, au cumul, une progression de presque 10 % en comparaison des 10 premiers mois de 2020. Mais la tendance pourrait s’inverser d’ici à la fin de l’année, tous les professionnels se plaignant d’un manque croissant de véhicules, notamment de moins de 5 ans, à vendre.

Le podium des ventes reste dévolu aux marques françaises, Renault devançant Peugeot et Citroën. Derrière, on retrouve 4 constructeurs d’outre-Rhin : Volkswagen, Audi, BMW et Mercedes. Tous affichent des baisses de leurs réimmatriculations comprises entre -9 % et -17 %. Seules deux marques affichent des scores en hausse par rapport à octobre 2020 : Porsche et Toyota, à, respectivement, +7,7 % et +0,5 %. La chute la plus brutale est à mettre sur le compte de Nissan, avec -22,2 %.