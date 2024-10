Où est donc passée la Skyline R32 GT-R du musée Nissan ?

Les sportives japonaises les plus iconiques sont des proies faciles pour les voleurs. Généralement peu protégées, bardées de pièces à démonter ou revendues à prix d’or avec un kilométrage faible, elles sont la cible privilégiée des groupes mafieux.

La preuve avec cette désirable Skyline R32 GT-R volée dans les locaux du musée Nissan Heritage à Mulgrave dans la banlieue de Melbourne. Une auto rouge en parfait état qui n’est autre que la première de son genre livrée en Australie. Autre détail, le voleur a en outre sans succès tenté de démarrer une R35.

Une légende locale et mondiale

Sur place, le modèle tient une place très particulière. La Nissan Skyline R32 GT-R dominait les Ford en Holden en 1991 et 1992 lors de la course Bathurst 1000. Une épreuve datant de 1963 qui comme son nom l’indique s’étend sur 1000 kilomètres sur la piste de montagne de Mount Panorama.

Que va devenir cette Skyline ?

Concernant la Nissan Skyline R32 GT-R, il s’agit pour rappel d’un coupé nippon surnommé Godzilla après ses nombreuses victoires en course. La voiture d’origine dispose dans cette version quatre roues motrices d’un bloc 2,6l six cylindres biturbo de 280 chevaux pour 354 Nm de couple. La firme asiatique écoulait entre 1989 et 1994 un total de 43 937 exemplaires. Une belle entrée en matière pour le légendaire moteur RB26DETT aujourd’hui régulièrement employé pour des swaps sur des voitures de drift.