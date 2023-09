Peinture délavée : que faire pour lui redonner son éclat ?

Avec le temps la peinture de la carrosserie s’oxyde ou perd de sa densité sous l’action des UV et, en fonction de la couleur, vous pouvez même voir des traces blanchâtres apparaître.

Pourquoi la peinture s’abîme-t-elle ?

Certaines tonalités comme les rouges ou les bleus des années 90 sont plus sensibles à l’oxydation que le gris ou le blanc. En fait, ce phénomène est lié à la qualité de la peinture. Depuis les années 90 les constructeurs, poussés par la vague écologiste, ont commencé à utiliser des peintures à l’eau en première monte. Ce qui paraissait un progrès s’est vite révélé un problème dans la mesure où la qualité des peintures était loin d’égaler les peintures solvants. Et les peintures à l’eau se sont montrées plus sensibles aux UV et aux aléas climatiques du fait qu’elles ne contiennent plus que 15 % de solvants au lieu des 75 % des références précédentes.

La fragilité des peintures à l’eau a donc entraîné un vieillissement prématuré de la couleur soit par oxydation, soit par l’action des UV qui endommage dans un premier temps la couche supérieure de la peinture jusqu’à parfois l’attaquer en profondeur et devenir irréparable. Les dommages dus aux UV se traduisent toujours par la décoloration des couleurs qui fait que votre magnifique voiture rouge vif est devenue rose ou que son bleu foncé est passé au bleu clair.

L’oxydation de surface quant à elle est un processus chimique qui induit le déplacement des électrons des peintures, ce qui donne un aspect mat à la carrosserie.

Dans un cas comme dans l’autre, si vous avez un accrochage et qu’il faut repeindre une aile ou une portière sur une carrosserie oxydée, c’est le casse-tête assuré. Une fois l'élément repeint, même avec tout le talent du peintre, vous avez toutes les chances pour qu’il crée un contraste avec le reste de votre carrosserie, en faisant un point de mire immanquable !

Comment réparer les dégâts ?

On peut dans certains cas retrouver la couleur d’origine de la voiture grâce à un polissage soigné. Mais ce travail ne se fait pas sans mal.

Il est impératif de travailler sur une carrosserie parfaitement propre et surtout, à l’ombre. Pas question non plus d’exécuter ce travail par 30 °C.

Après avoir parfaitement lavé, dégraissé et séché la carrosserie, commencez toujours par une partie peu visible au cas où vos efforts donneraient le résultat inverse à celui souhaité. Il arrive en effet que l’on ne fasse qu’empirer les choses en utilisant des produits inadaptés, voire de rendre la situation irrécupérable.

Préparez le matériel adéquat : une polisseuse électrique, des serviettes microfibres, des tampons de coton, et surtout un polish adapté à votre problème. Il existe en effet des dizaines de produits, à tous les prix et dans toutes les qualités. N’hésitez pas à poser la question à un carrossier avant d’utiliser n’importe quoi.

Le polissage doit être fait soigneusement. Cette action va en effet enlever une très fine couche de surface de la peinture oxydée ou ternie jusqu’à accéder à une sous-couche proche de l’aspect initial. Vous allez devoir travailler sur une surface fragilisée avec une couche dégradée qui ne sera plus aussi lisse qu’à l’origine. Au fur et à mesure, les tampons de polissage vont par conséquent se charger en couleur ce qui est normal et il faudra les changer souvent. Attention, les tampons des polisseuses destinés à l’application des produits ou au lustrage ne sont pas les mêmes. Leur texture est différente et, par conséquent, le résultat obtenu également.

Appliquez le polish. Ne restez pas trop longtemps à la même place et faite des mouvements ronds avec la polisseuse, quitte à revenir ensuite sur la même surface avec un disque propre si vous constatez que le résultat n’est pas à la hauteur de vos efforts.

À force de polir, la surface oxydée va se détacher pour laisser apparaître une sous-couche propre, proche de l’état d’origine. Le polissage va permettre de restaurer la brillance et l’aspect lustré de la peinture tout en éliminant les microscopiques imperfections de surface telles les petites rayures et les tourbillons laissés par les rouleaux des portiques de lavage.

Appliquez une protection pour protéger la peinture

Si vous avez réussi à obtenir une couleur quasiment identique à l’origine après un polissage soigné, il est impératif de protéger la surface. Certains produits de protection à base de cire peuvent durer plus ou moins longtemps en fonction de leur qualité. Il faut savoir qu’en été, soleil et chaleur font fondre la cire, éliminant la protection et la brillance de la peinture. Sans oublier la pollution, qui va ternir tout particulièrement les couleurs claires.

Pour entretenir l’aspect retrouvé de votre carrosserie il est impératif de la laver toutes les semaines, surtout à la belle saison et de repasser systématiquement un film lustrant ou une cire de protection sur la carrosserie sèche.

Faire appel à un professionnel ?

Si vous avez des doutes sur vos capacités à rénover la peinture de votre véhicule, mieux vaut s’adresser à un professionnel mieux équipé pour ce travail et qui vous offrira en plus une garantie. Il existe de nombreux centres de lavage spécialisés qui offrent ce type de service et qui proposent également l’application d’un vernis protecteur qui redonnera toute sa brillance à votre carrosserie.

Rénover ma peinture qu’est-ce que ça coûte ?

Comptez environ 100 à 150 € entre l’achat des produits : microfibres, polish, cire, et la location ou l’achat d’une polisseuse. Vous en trouverez sur internet à partir de 29,99 €.

Effectuée par un professionnel la remise à neuf de votre carrosserie vous coûtera entre 150 et 450 € en fonction du travail demandé. Ce dernier dépend de l’état de la peinture et des travaux effectivement réalisés. À la différence que vous aurez généralement une garantie sur le travail effectué.