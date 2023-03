Faire venir un carrossier à la maison

Tout comme les garagistes, les carrossiers font désormais de la réparation à domicile. Soyons lucide la carrosserie coûte cher et en plus elle vous fait perdre du temps. Alors plutôt que d’attendre le client, certains vont à sa rencontre et pour un prix nettement plus avantageux.

Comment ça marche ?

Quelle que soit l’entreprise concernée le principe est toujours le même, ou presque : vous prenez des photos des parties abîmées, vous décrivez les réparations à effectuer : coups, jantes abîmées, rayures… vous les transmettez par Internet au carrossier, on vous renvoie un devis sous 24 à 48 h qui, une fois accepté, déclenche le rendez-vous chez vous ou sur votre lieu de travail où aura lieu l’intervention du technicien. Fini pour vous les déplacements fastidieux, ce dernier vient jusqu’à vous avec un camion-atelier et tout se déroule exactement comme dans les locaux d’un carrossier classique.

Avantage et pas des moindres, avec internet vous pouvez demander 4 ou 5 devis en quelques minutes pour choisir le plus avantageux.

Que peuvent-ils faire et à quels prix ?

Les réparations effectuées sur place vont du simple petit choc à la réparation de plusieurs éléments endommagés comme les portières, les ailes, baguettes, pare-chocs, bas de caisse, rétroviseurs, capot moteur, toit, hayon, coffre, coups de trottoir sur les jantes, etc. Tout est possible… ou presque car la carrosserie à domicile a quand même ses limites. On ne peut pas faire une peinture complète puisqu’il faudrait une cabine spécifique, ni effectuer de gros travaux qui prendraient plus de la journée.

Il faut aussi tenir compte du fait que lors de l’intervention votre véhicule doit être accessible facilement, avec suffisamment d’espace autour et de luminosité pour que le technicien puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc, votre voiture garée dans le sous-sol sombre de l’immeuble… oubliez !

Certains carrossiers spécialisés dans la retouche de peinture vous proposent de réaliser des raccords localisés invisibles sur les pare-chocs, baguettes, bas de caisse, rétroviseur, sans avoir besoin de repeindre toute la pièce, ce qui minimise le temps de travail et surtout son prix.

D’autres peuvent même redonner une seconde jeunesse à vos cuirs de sellerie ou similis qui, par un procédé de re-pigmentation, remettront à neuf les garnitures de sièges griffées par le chat, ou simplement craquelés et usés par le temps.

Les prix varient selon l’entreprise et les régions mais en moyenne un débosselage vous coûtera aux environs de 60 à 189 €, et comptez 250 à 290 € pour une rayure.

Des spécialistes de la « bobologie » à votre service

La carrosserie à domicile n’est pas récente car voici plus de dix ans que ce service méconnu existe. Vous en trouverez quasiment partout en France. Parmi les plus connus, citons Caméléon qui intervient sur une grande partie de la France. L’entreprise proposait déjà ses services depuis plusieurs années aux concessionnaires et aux responsables de flottes avant d’étendre ses compétences aux particuliers. Ce carrossier prend en charge tous les petits « dégâts » des jantes au pare-brise, les rayures et les petits enfoncements.

Même configuration chez Retouche Express Carrosserie, créé par Dominique Dupouy en 2010. Situés à Garein dans les Landes (40), qui propose des réparations de carrosserie mais aussi celle des selleries cuir décolorées. Ce spécialiste de la retouche de peinture localisée a mis en place un système de raccord invisible pour éviter d’avoir à repeindre toute la pièce. Résultat : un coût bien moindre pour le particulier qu’en atelier, avec un devis en ligne clair et simple. « Je propose un service différent. Par exemple, pour réparer un pare-chocs, je ne répare et repeint que la partie abîmée, là où un carrossier traditionnel repeindra toute la pièce. Ainsi, bien souvent, la réparation est moins coûteuse que la franchise que le client aurait dû payer et il n’a pas besoin de faire appel à son assureur. »

Jonathan Enzer a créé en 2015 sur le même principe Hormé Carrosserie Mobile qui se déplace sur les Bouches-du-Rhône, le Var, le Rhône et le Vaucluse. Ce spécialiste de la réparation des jantes se déplace avec un laboratoire de peinture intégré et un large nuancier de teintes. « Avec des véhicules dédiés à la carrosserie très bien équipés nous pouvons gérer les gros éléments et parfois même de faire de la tôlerie sur place. La carrosserie mobile dispose aussi d'un abri déployable, entièrement refermable, afin de protéger les véhicules durant l’intervention. Nous accordons une grande importance à l’environnement et à la qualité de nos produits. Toutes nos peintures sont réalisées dans notre laboratoire et nous disposons d’une aspiration mobile avec filtre à charbon actif pour récupérer un maximum de vapeur. »

Même profil chez Dentmaster, spécialiste du débosselage sans peinture et du dégrêlage, qui intervient sur toute la France. Ou encore chez X’Trem Color, partenaire en 2021 du Team de Sébastien Loeb qui, grâce à̀ une méthode de raccord spécifique retouche les zones abîmées sans avoir à̀ traiter l’ensemble de la pièce.

Ce type de service existe sur tout le territoire national. Pour les trouver, rien de plus simple il suffit de taper « carrosserie mobile » sur internet avec le numéro de votre département.

Aussi, avec autant de professionnels à votre porte, vous n’aurez plus l’excuse de rouler avec une voiture à la carrosserie abîmée qui, à terme, risque de surcroît de rouiller !