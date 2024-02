Pénurie de places d’examen de permis: la faute aux Jeux Olympiques ?

Ça chauffe dans les auto-écoles ! En cause, une véritable pénurie de places d’examens pour les épreuves de conduite, laquelle est particulièrement marquée en Ile-de-France, mais aussi d’autres départements comme la Somme ou le Finistère, ainsi que le rappellent nos confrères de Permismag.com. Ce phénomène a même récemment poussé une auto-école du Val d’Oise à amener certains candidats à passer l’épreuve pratique du permis en Vendée, où la pression est nettement moins forte.

Cette situation est due à plusieurs facteurs, au premier rang desquels la pénurie d’inspecteurs. Les Bureaux d’éducation routière (BER) qui gèrent les effectifs semblent un peu dépassés par les événements, notamment entre les départs en retraite mal anticipés, les arrêts maladie non remplacés et les mutations d’un département un l’autre qui laissent des rangs vides.

Et si des embauches sont prévues, il faut malgré tout compter 12 mois (6 mois de formation et autant de stage) pour former de nouveaux inspecteurs. Cette pénurie s’inscrit de plus dans un contexte particulièrement difficile. Outre la possibilité de passer son permis auto dès 17 ans et celle de financer son permis moto par l’intermédiaire de son Compte personnel de formation (CPF), qui augmentent les effectifs d’aspirants conducteurs dans les auto-écoles, il faut compter avec l’effet des…Jeux Olympiques, pour lesquels il faut recruter de nombreux chauffeurs. « Pour faire face à la demande, la RATP et les entreprises de transport forment et recrutent massivement des chauffeurs poids-lourd et de véhicules de transport en commun », explique Permismag. « Des inspecteurs sont mobilisés pour faire passer ces examens poids lourd en priorité. Problème : le temps de formation des chauffeurs RATP a été divisé par deux… et le taux de réussite aussi. Un nombre important de places d’examen est ainsi « gâché » par manque d’anticipation. »

Les auto-écoles font donc face à une situation délicate : soit envoyer les aspirants-conducteurs chez la concurrence, ce qui va à l’encontre de leurs propres intérêts, soit continuer d’accepter de nouveaux élèves tout en sachant qu’ils ne pourront les présenter dans les délais espérés. Or, une formation à rallonge nécessite de multiplier les leçons de conduite pour « garder la main ». Et à raison de 50 € de l’heure en moyenne, l’addition finale risque d’être salée pour l’élève, surtout s’il rate son examen une première fois !

Les auto-écoles, dont certaines essaient parfois de trouver des parades en « trichouillant » sur le nombre d’élèves inscrits de façon à obtenir plus de places d’examen (les sanctions sont rares), sont appelées à manifester leur mécontentement le 27 février. Mais en attendant que les choses s’arrangent, ce qui a peu de chances d’arriver avant les JO, la meilleure chose à faire est de bien se renseigner sur la situation des places d’examen dans son département. Car en cas de thrombose, la meilleure parade peut consister à s’inscrire dans le département limitrophe. A quelques kilomètres près, la situation peut varier du tout à tout.