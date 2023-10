Permis de conduire : 1 234 € en moyenne, mais quels sont les départements les plus et les moins chers ?

Il est indispensable à la mobilité pour la très grande majorité des Français. On parle bien ici du permis de conduire, un examen que passent chaque année plus d'un million de candidats (1,33 million en 2022), soit bien plus que l'examen du "bac" (730 000 en 2022).

Mais un examen qui a un certain coût, voire un coût certain... Selon une étude menée par le réseau d'autos-écoles digital lePERMISLIBRE, auprès de 1 700 établissements d'enseignement à la conduite, dans 95 départements de 12 régions françaises (la Corse a été écartée), le prix moyen d'une formation de base, soit le passage du code plus 20 heures de conduite (frais d'inscriptions inclus) est passé de 1 151 € en 2016 (source INSEE) à 1 234 € en 2023.

Une progression de + 7,2 %, loin d'être négligeable certes, mais qui est bien inférieure à l'inflation sur la même période. En effet, entre janvier 2016 et août 2023, cette dernière s'est élevée à + 17,3 %, poussée par les années 2022 et 2023. Les gérants de ces établissements ont donc fait preuve de retenue, jusqu'ici du moins. Faut-il craindre un rattrapage en 2024 ? C'est un autre débat.

Cette moyenne de 1 234 €, comme souvent, cache des disparités régionales et départementales sévères. En effet, c'est le grand écart entre la Sarthe, qui affiche une moyenne de 1 444 € en 2023, et les Hautes-Alpes, dans lesquelles il "suffit" de 1 044 € pour s'acquitter du forfait de base. Soit 38,3 % de plus pour les habitants du Mans par rapport à ceux de Gap.

Au petit jeu des prix du carton rose (qui n'est plus en carton depuis 2013 d'ailleurs), voici les grands gagnants.

Rang Département Prix moyen 1 Hautes-Alpes 1 044 € 2 Pyrénées-Orientales 1 059 € 3 Bouches-du-Rhône 1 072 € 4 Hérault 1 076 € 5 Tarn 1 078 € 6 Aisne 1 083 € 7 Vaucluse 1 088 € 8 Haute-Loire 1 101 € 9 Lot 1 109 € 10 Oise 1 111 €

Et au même jeu, voici les grands perdants.

Rang Département Prix moyen 86 Hautes-Pyrénées 1 357 € 87 Paris 1 368 € 88 Eure-et-Loir 1 372 € 89 Vienne 1 375 € 90 Haute-Marne 1 378 € 91 Ain 1 379 € 92 Essonne 1 380 € 93 Puy-de-Dôme 1 422 € 94 Indre-et-Loire 1 427 € 95 Sarthe 1 444 €

À noter que le prix moyen le plus bas pour passer son permis était de 883 € en 2016 (Belfort), mais de 1 044 € en 2023 (Hautes-Alpes), soit une augmentation du prix minimal de 18,3 %, cette fois-ci conforme à l'inflation sur la période.

Source : lePERMISLIBRE, étude menée en interne.