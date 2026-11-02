Personne n’aurait parié sur lui : Kimi Antonelli devient le plus jeune champion de l’histoire de la Formule 1

Contrairement à Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell ou Nico Hulkenberg, Kimi Antonelli n’a pas remporté le championnat du monde de F2 (appelé autrefois GP2) lors de sa première participation dans l’antichambre de la Formule 1 (terminant « seulement » sixième en 2024). Son recrutement par l’écurie Mercedes dès cette fin de saison là en remplacement de Lewis Hamilton avait d’ailleurs étonné tout le monde compte tenu de son manque d’expérience.

Son arrivée en Formule 1 n’a été simple : après un crash lors de ses tout premiers essais en Grand Prix, il s’est fait dominer par son expérimenté coéquipier George Russell lors de sa première saison en 2025. Avec l’arrivée d’une toute nouvelle génération de voitures et un retour de Mercedes en tant qu’écurie dominatrice, tout le monde s’attendait logiquement à voir Russell cueillir facilement son premier titre de champion. Mais non : au fil des courses, le jeune Kimi Antonelli a pris le meilleur à la régulière sur George Russell. Au point de le dominer assez nettement à partir du milieu de la saison, prenant le large au championnat et remportant des grands prix avec une assurance et une maîtrise hallucinantes.

C’est fait !

Grâce à son podium au Grand Prix du Mexique (remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton), Kimi Antonelli devient officiellement le plus jeune champion du monde de toute l’histoire de la Formule 1 à l’âge de 20 ans et 68 jours (Vettel avait 23 ans et 134 jours). Il devient par ailleurs le premier champion italien depuis 73 ans (le dernier était Alberto Ascari).

C’est aussi la première fois depuis longtemps qu’on voit éclore un tel champion lors d’une saison, lui qui a défié toutes les statistiques en Formule 1 : il s’est retrouvé dans la meilleure voiture du plateau dès sa deuxième raison et a réussi à dominer son experimenté coéquipier que tout le monde voyait gagner à la surprise générale. Tout l’inverse, d’ailleurs, de George Russell qui rongeait son frein depuis huit saisons avec des voitures incapables de viser le titre !

Que s’est-il passé pour Esteban Ocon ?

L’autre événement marquant du Grand Prix du Mexique, ça a été la non-participation d’Esteban Ocon : le Français a tout simplement été exclu du baquet de sa Haas après la session d’essais libres 2 en raison d’un gros différend avec le directeur de l’écurie Ayao Komatsu (remplacé au pied levé par Ryō Hirakawa). Il se dit qu’une violente dispute a éclaté en interne à la suite d’un désaccord entre les deux parties sur des choix techniques pour la course et pour l’instant, on ne sait pas si Esteban Ocon pourra réintégrer son baquet lors des dernières courses de la saison.