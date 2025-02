Peut-on interdire aux jeunes conducteurs les voitures puissantes ?

L’accident a suscité de vives réactions : le 8 février dernier, une piétonne de 23 ans a été tuée par un conducteur de 18 ans dans une rue de Lille. Il roulait à 100 km/h dans une voie limitée à 30 km/h, au volant d’une Volkswagen Golf R (modèle développant actuellement 333 chevaux en puissance maximale).

La sénatrice socialiste Audrey Linkenheld propose, dans la foulée de cet accident, d’interdire aux jeunes conducteurs l’accès aux voitures « puissantes ». Plus précisément, l’idée serait de ne plus permettre aux conducteurs évoluant sous le régime du permis probatoire (soit une période de 3 ans après l’obtention du permis ou de deux ans s’il y a eu un parcours de conduite accompagnée avant cela) d’acheter ou d’utiliser des véhicules puissamment motorisés. Le simple fait de céder ou louer un véhicule de ce genre à un jeune conducteur serait passible d’une contravention de cinquième place et d’une amende de 1 500€.

Quelle limite ?

La mesure s’inspirerait ainsi du monde des deux roues et de l’ancienne réglementation française qui interdisait aux motards d’utiliser des véhicules développant plus de 100 chevaux jusqu’au début de l’année 2016. Rappelons que cette loi avait été supprimée chez nous car elle contrevenait à celles de l’Europe, mais les jeunes motard sont en revanche toujours soumis à une interdiction de conduire des engins de plus de 47,5 chevaux. Reste à savoir quelle serait la limite de puissance définie par les parlementaires français en cas d’accord sur le sujet : 200 chevaux ? Plus ? Moins ?

Pour ces jeunes conducteurs, il est de toute façon déjà plus difficile de trouver un assureur qui accepte de courir de puissants véhicules. Leur interdire l’accès à des autos « puissantes » permettrait-il d’améliorer la sécurité collective ? L’idéal serait sans doute de trouver le moyen d’éduquer les élèves conducteurs aux principes de base de la conduite dynamique d’une voiture, ce que ne fait pas du tout l’apprentissage du permis de conduire actuellement. Pas sûr, hélas, qu’une telle mesure n’empêche les gens de causer des accidents graves au mépris de la loi et de toutes les règles de bon sens. Ce phénomène des compactes sportives allemandes utilisées de façon abusive dans les centres-villes, parfois avec des immatriculations étrangères, est un mal qui ne s’arrête pas à la période du permis probatoire.