Depuis quelques mois, les utilisateurs de voitures électriques sont heureux de ne pas rouler en véhicule thermique. Alors que les prix à la pompe battent chaque jour de nouveaux records en France comme chez nos voisins, eux peuvent toujours compter sur des « pleins » de leurs grosses batteries à des tarifs très raisonnables à domicile.

En attendant de savoir quand les autorités décideront de taxer ces voitures électriques comme au Royaume-Uni afin de rattraper les pertes fiscales liées à la baisse de la consommation en carburant fossile, il y a encore une bonne nouvelle pour ces utilisateurs de voitures électriques : le prix des bornes de charge qui baisse encore au sein des enseignes de supermarchés.

Lidl réplique à Leclerc

Depuis le 18 septembre dernier, l’enseigne Lidl a en effet décidé de baisser le prix de la recharge sur les bornes de ses sites. On parle plus précisément des bornes en courant alternatif capables d’envoyer du courant jusqu’à 22 kW de puissance, désormais disponibles à 18 centimes du kWh. De cette façon, Lidl fait encore un peu mieux que Leclerc, dont l’électricité aux bornes similaires se négocie depuis peu à 19 centimes du kWh. Ce sont les clients qui se régalent de ce duel !

Le prix dans les bornes rapides en courant continu reste plus cher, mais tout de même à des niveaux bien plus intéressants que sur la plupart des réseaux de charge rapide autoroutiers et urbains : 0,29€ du kWh chez Lidl, contre 0,35€ du kWh chez Leclerc au minimum (et souvent plus de 0,5€ ailleurs).

Il faut l’application Lidl Plus

A noter que pour bénéficier de kWh à 0,18€, il faudra télécharger l’application gratuite Lidl Plus (sinon l’électricité sera facturée 0,29€ du kWh comme sur les bornes en courant continu).

Reste à trouver le temps pour laisser sa voiture plusieurs heures sur un parking de Lidl pour faire un plein complet d’électricité, la puissance de 22 kW nécessitant de patienter beaucoup plus longtemps qu’une borne en courant continu dont la puissance dépasse souvent les 150 kW.

Rappelons qu’à la maison, le kWh se facture en moyenne 0,20€ dans la plupart des contrats des énergéticiens.