Pneus hiver obligatoires : à Gérardmer, on verbalisera

L'échéance approche. À partir du 1er novembre, sur une partie de l'Hexagone, il sera obligatoire de détenir des chaînes à neige (ou des chaussettes) dans son coffre ou d’équiper son véhicule de pneus hiver. Une quarantaine de départements a décidé d'appliquer la mesure sur tout ou partie de son territoire.

Toutefois, le gouvernement a fait savoir qu'il n'y aura pas de sanction liée aux manquements lors de cet hiver. Une décision qui ne surprend pas, entre le contexte électoral et la mise en place chaotique de cette mesure. À deux semaines de l'entrée en vigueur, des départements n'avaient toujours pas fait connaître leur périmètre concerné !

Mais du côté de Gérardmer, dans les Vosges, on dit non à cette tolérance ! Le maire Stessy Speissmann (PS) s'est opposé à cette indulgence sur une mesure de sécurité routière et a pris un arrêté municipal pour que le non-respect soit verbalisable sur sa commune. Pour lui, cette disposition de la loi Montagne II est un "acte législatif que l'on se doit de faire respecter". Auprès de TF1, il a déclaré : "quand on est passé aux 80 km/h, on n'a pas dit 'vous avez une tolérance d'un an et vous pouvez continuer à faire ce que vous voulez".

La décision est aussi motivée par le fait que des automobilistes non équipés arrivent chaque année à bloquer la circulation dans ces zones où la neige est fréquente. Une situation que de nombreux maires de communes montagnardes ne veulent plus voir grâce à cette loi. À Gérardmer, l'amende sera de 38 €.