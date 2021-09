Pneus hiver obligatoires : une loi jugée utile mais mal connue

À partir du 1er novembre, les véhicules circulant dans les zones montagneuses devront avoir des équipements adaptés aux conditions hivernales. Ce qui signifie des pneus hiver ou la détention dans le véhicule d'au moins deux chaînes ou chaussettes.

C'est assurément un des sujets qui va agiter l'actualité dans les prochaines semaines… d'autant que la loi n'est pas encore bien connue. Selon une étude révélée par le syndicat professionnel du pneu (SPP), seulement un automobiliste sur deux a entendu parler de cette réglementation, qui sera pourtant en vigueur dans un mois et demi.

Toutefois, l'information a un peu mieux circulé dans les zones concernées. Cette obligation va en effet s'appliquer à 48 départements situés dans les massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges). Dans ces départements, 59 % des conducteurs connaissent la loi. 4 sur 10 sont donc encore dans l'ignorance !

Et connaître la loi ne suffit pas, il faut également connaître son cadre ! Et là aussi, ce n'est pas encore gagné. Parmi les 52 % qui connaissent la loi, près de la moitié pense que cette obligation est réservée à la haute-montagne. Les conducteurs qui résident dans un département où l’obligation s’appliquera ne sont que 39 % à le savoir et 44 % sont convaincus qu’ils en seront exemptés.

Ce qui amène à un autre aspect qui pourrait poser problème à certains : la nouvelle réglementation est valable pour des déplacements occasionnels. Si vous habitez dans un coin non concerné mais que vous passez par une région concernée, il faudra être en règle. D'ailleurs, le sondage montre que 40 % de ceux qui habitent dans une zone montagneuse selon la loi disent ne jamais circuler dans une zone montagneuse !

Le bon point de l'enquête du SPP, c'est que cette loi est saluée pour son utilité. 88 % des sondés estiment que c'est une bonne initiative. 8 conducteurs sur 10 disent que cette réglementation va contribuer à réduire fortement les accidents et à limiter les blocages sur les routes.

La proportion de conducteurs qui jugent les pneus hiver utiles est plus basse, même si le score est de 60 %. Fait peu banal, ce sont les jeunes les plus prudents sur cet aspect : 78 % des moins de 25 ans sont convaincus de leur utilité contre 47 % des plus de 65 ans.

Les pneus hiver ne sont toutefois pas bénéfiques qu'en cas de neige ou verglas. Grâce à une composition spécifique, ils apportent un gain de sécurité dès que les températures passent sous les 7°C. Avec la loi, l'État veut accélérer leur usage pour réduire le nombre d'accidents. Le sondage prouve qu'il fallait sûrement en passer par l'obligation : seulement 23 % des sondés issus des départements concernés par la nouvelle réglementation utilisaient déjà des pneus hiver.