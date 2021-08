Pneus hiver obligatoires : la liste des départements et communes concernés

Ce sera clairement l'un des sujets de la fin 2021. Évoquée depuis plusieurs années, l'obligation d'avoir des pneus hiver va cette fois entrer en vigueur. Sauf si le gouvernement recule par crainte d'une mobilisation hostile, à la manière du contrôle-technique pour les deux roues, la mesure sera effective à partir du 1er novembre 2021 (et au moins jusqu'au 31 mars).

Tout le pays ne sera toutefois pas concerné. 48 départements seront visés, ceux situés dans un massif montagneux : Alpes, Corse, Massif Central, Jura, Pyrénées, Vosges. Et dans chaque département, le préfet va dresser une liste des communes précise. Dans les zones montagneuses, elle sera longue, dans les départements plus éloignés des massifs, elle devrait être courte (par exemple le Rhône).

Cette liste est donc officialisée par un arrêté préfectoral. Le Doubs est le premier à dégainer le sien. Ces arrêtés devraient vite s'enchaîner. Il est clairement temps, car mine de rien, une fois la rentrée arrivée, tout va aller vite. Il faut s'équiper avant le 1er novembre, en clair courant octobre !

Caradisiac lance donc son dossier dédié pour vous permettre de trouver les infos sur les zones concernées. Nous avons cependant fait le choix de ne pas lister en détail toutes les communes, car il y en a des milliers, cela prendrait des pages ! Département par département, nous vous donnons donc la carte de la zone visée et le lien de la préfecture pour connaître le détail des villages et villes concernés.

Nous mettrons bien sûr à jour au fur et à mesure la liste des 48 départements.

Équipements obligatoires : quelles sont les règles ?

Soyons précis. On parle de pneus hiver obligatoires, le gouvernement aussi dans sa communication, mais ce n'est pas si vrai. Car dans les zones concernées, soit il faut avoir quatre pneus hiver (plus précisément sur au moins deux roues de chaque essieu), soit il faut avoir des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices !

Pour ceux qui habitent ou passent très régulièrement dans les zones montagneuses, il est plus que conseillé d'avoir les pneus hiver, qui ont prouvé leur efficacité. Les chaînes dans le coffre seront utiles pour ceux qui s'aventurent occasionnellement dans les zones concernées.

Du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024, l’appellation "pneu hiver" couvrira l’ensemble des pneus identifiés par l’un des marquages "M+S", "M.S" ou "M&S" ou par la présence conjointe du marquage "symbole alpin" reconnu sous l’appellation "3PMSF" (3 Peak Mountain Snow Flake) et de l’un des marquages "M+S", "M.S" ou "M&S".

> Le décret qui fixe les règles

Une nouvelle signalisation

Nous avions été les premiers à la repérer via le Journal Officiel : cette nouvelle mesure s'accompagne de panneaux inédits, qui annonceront le début et la fin des zones où les équipements hiver seront obligatoires. > Plus d'informations.

La carte générale

Les départements concernés :

01 - Ain, 03 - Allier, 04 - Alpes-de-Haute-Provence, 05 - Hautes-Alpes, 06 - Alpes-Maritimes, 07 - Ardèche, 09 - Ariège, 11 - Aude, 12 - Aveyron, 15 - Cantal, 19 - Corrèze, 2A - Corse-du-Sud, 2B - Haute-Corse, 21 - Côte-d'Or, 23 - Creuse, 25 - Doubs, 26 - Drôme, 30 - Gard, 31 - Haute-Garonne, 34 - Hérault, 38 - Isère, 39 - Jura, 42 - Loire, 43 - Haute-Loire, 46 - Lot, 48 - Lozère, 54 - Meurthe-et-Moselle, 57 - Moselle, 58 - Nièvre, 63 - Puy-de-Dôme, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 - Hautes-Pyrénées, 66 - Pyrénées-Orientales, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 69 - Rhône, 70 - Haute-Saône, 71 - Saône-et-Loire, 73 - Savoie, 74 - Haute-Savoie, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 83 - Var, 84 - Vaucluse, 87 - Haute-Vienne, 88 - Vosges, 89 - Yonne, 90 - Territoire de Belfort.

Un doute subsiste sur la Corrèze et le Tarn et Garonne, et certaines sources mettent l'Eure-et-Loir. Pour être honnête, il est difficile d'avoir à ce jour la précision, la loi qui instaure le dispositif n'a même pas listé les départements, elle mentionne juste les massifs montagneux.

Département par département

Voici de quoi trouver les infos précises par département. Le Doubs a pris de l'avance, on mettra bien sûr à jour au fur et à mesure.

25 - Doubs

> La liste complète des communes dans l'arrêté préfectoral du Doubs.

> La carte pour le département du Doubs