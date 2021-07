Pneus hiver obligatoires : un nouveau panneau pour les zones concernées

Il n'y a plus de saisons sur Caradisiac ! La saison estivale commence à peine et on vous parle de l'hiver ! Il faut dire qu'une petite révolution se prépare pour la fin de l'année, et assurément elle fera parler dès la rentrée, car il faudra penser à s'équiper.

À partir du 1er novembre, les pneus hiver deviendront obligatoires dans 48 départements situés dans des massifs montagneux (Alpes, Corse, Massif central, Massif jurassien, Pyrénées, Massif vosgien). Pour ceux qui n'auront pas ces pneus, il faudra avoir dans le coffre des chaînes à neige métalliques ou textiles permettant d'équiper au moins deux roues motrices.

Toutefois, comme rien n'est jamais simple dans l'Hexagone, au sein de ces 48 départements, les préfets vont établir une liste précise des communes et routes concernées, en accord avec les élus locaux. Si certains départements très montagneux (on pense à la Haute-Savoie par exemple) peuvent généraliser l'obligation, d'autres devraient donc la limiter à une partie de leur territoire.

Heureusement, le ministère de l'Intérieur a prévu une signalisation routière pour indiquer aux automobilistes s'ils entrent dans une zone où les pneus hiver sont imposés. Cette signalisation a été détaillée dans un arrêté publié au Journal Officiel le 10 juillet 2021.

À l'automne, les conducteurs vont donc voir pousser ces nouveaux affichages, les panneaux B58 "Entrée de zone d’obligation d’équipements en période hivernale" et B59 "Sortie de zone d’obligation d’équipements en période hivernale". Sur ces panneaux, on voit une montagne, qui symbolise le type de zone, un pneu hiver avec le marquage alpin et une valise contenant des chaînes.

Une cartouche en dessous rappellera les dates de l'obligation : du 1er novembre au 31 mars. Dans les départements qui auront généralisé la règle, une autre cartouche pourra indiquer "sur l'ensemble du département". Le panneau sera installé aux entrées du département et pas nécessairement répété à l'intérieur.

S'il faut avoir dans la zone au moins des pneus hiver ou des chaînes, sur certains axes, l'utilisation des chaînes pourra être imposée. Un panonceau "chaînes à neige obligatoires" sera ainsi ajouté.