Les électriques affichent une liste de promesses longue comme le bras : des voitures plus sûres, plus technologiques, moins polluantes à l'usage, plus économiques à entretenir et peut-être un jour plus abordables à l'achat. Mais les amateurs de sportives savent qu'il manque un petit quelque chose qui fait partie intégrante de l'engouement pour les autos survitaminées : l'ambiance mécanique. Un élément de plus en plus rare et réjouissant qu'aucune marque n'a pour l'instant réussi à émuler. Pour rendre les fans du genre encore plus tristes ou peut-être nostalgiques avant l'heure, Porsche publie sur la toile une vidéo qui cumule les meilleurs instants d'une sortie réussie. "A drive like no other - the Porsche 911 GT3" ou "une expérience de conduite comme aucune autre".

Les premières secondes annoncent la couleur avec une accélération en 911 GT3 dans un tunnel creusé à l'intérieur d'une falaise. Un plaisir simple que tout propriétaire de voiture musclée au moteur atmosphérique comprend. Les séquences suivantes alternent hurlements qui résonnent dans les bois, route paradisiaque enchaînant de multiples épingles et même zone rouge à la sortie d'un virage. Moins d'une minute plus tard, c'est la fin. Terminé. Le moteur se coupe pour laisser place au bruit caractéristique du métal chaud qui travaille. Mission accomplie. Qui veut vraiment une électrique ?

Porsche montre ce que les électriques ne feront jamais : un son de 911 GT3

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Pour rappel, la Porsche 911 GT3 de dernière génération dispose conformément à la tradition de la firme de Zuffenhausen d'un bloc flat 6 atmosphérique. Il délivre sous le capot arrière de cette auto 510 chevaux pour un 0 à 100 km/h abattu en 3,4 secondes. Un exercice réalisé avant d'atteindre une vitesse de pointe de 318 km/h. Au catalogue avant malus, la Porsche 911 GT3 débute à partir de 196 554 euros.