Porte-vélos : toit, hayon ou attelage, comment choisir sans se ruiner (ni semer son gravel sur l’A86)

À la louche (comprenez que je n’ai pas trouvé de statistique fiable), 9 cyclistes sur 10 possèdent le permis B. Donc trouver le bon porte-vélo pour partir en vacances concerne à peu près tous les Français, compte tenu de l’état des finances actuelles et de l’État actuel tout court d’ailleurs.

Nous en parlions avec Stéphane Schlesinger et avions conclu que la voiture est, dans le cas d’une famille de 3 ou 4 personnes, le véhicule le moins cher pour voyager. Tout ça pour dire qu’amener ses vélos sur sa voiture est plus qu’une fantaisie, c’est un besoin réel pour qui ne veut pas louer sur place. Et vous allez voir que justement, les solutions peuvent vite être rentables.

Donc bienvenue dans le monde merveilleux du porte-vélo, un marché qui s’étale de 40 à plus de 1 000 euros pour, en apparence, rendre le même service. En apparence seulement.

Trois grandes familles se partagent le gâteau : le porte-vélo de hayon (dit « sac à dos »), le porte-vélo de toit et le porte-vélo sur attelage. Chacune a ses fidèles, ses défauts et son public. Voici de quoi choisir la vôtre.

Le hayon : l’entrée de gamme qui dépanne

C’est la solution du cycliste occasionnel. Comptez 40 à 120 euros pour un modèle à sangles qui s’accroche sur le coffre, sans barres de toit ni attelage. Aucun équipement préalable, un encombrement minimal une fois plié, une installation à la portée de n’importe qui (ou presque, les sangles ont un talent certain pour s’emmêler).

Les contreparties sont connues. Le coffre devient inaccessible, les cadres se touchent (prévoyez des intercalaires en mousse), et surtout la plaque d’immatriculation et les feux disparaissent derrière les vélos. La loi est claire : plaque et feux doivent rester visibles, sinon c’est plaque déportée et rampe d’éclairage obligatoires. Un surcoût que le tarif d’appel alléchant oublie souvent de mentionner.

C’est donc la version parfaite pour sortir les vélos trois fois par an. Au-delà, la corvée de sanglage aura raison de votre patience.

Toutefois, cette installation n’est pas universelle : de plus en plus de voitures modernes, avec des becquets (en carbone ou non) ou des hayons 100 % vitrés, ne tolèrent pas ces porte-vélos sous peine d’arracher le becquet ou de briser la vitre. Méfiez-vous aussi des micro-rayures causées par les crochets métalliques et les vibrations de la route et protégez la carrosserie.

Le toit : la solution des puristes, mais attention aux hauteurs limitées

Le porte-vélo de toit exige des barres transversales et se contente d’un vélo par support, entre 25 et 260 euros pièce. Ses arguments sont nombreux : le coffre reste libre, la visibilité arrière est totale, et les vélos ne se frottent jamais entre eux. Les propriétaires de cycles coûteux apprécieront. Faites cependant attention aux cadres en carbone qui risquent de s’abîmer à cause des pinces de serrage. Utilisez de la mousse.

Le revers de la médaille est plus physique. Hisser un vélo à bout de bras au-dessus d’un SUV relève de l’épreuve olympique, surtout avec un VTT de 25 kg. Puis au-delà de l’effort physique, c’est souvent formellement interdit par les fabricants. La majorité des barres et des porte-vélos de toit ont une limite stricte fixée entre 15 et 20 kg par vélo. Un VTT électrique de 25 kg sur le toit est donc totalement hors tolérance.

Ajoutez la surconsommation de carburant (l’aérodynamique d’une armoire normande), l’interdiction de facto des parkings limités à 1,90 mètre et le risque, bien réel, d’oublier le chargement en s’engageant sous une barrière.

Verdict : idéal pour les vélos de route légers et les cadres précieux. À proscrire si votre voiture dépasse 1,60 mètre ou si votre vélo affiche le poids d’un scooter.

L’attelage : le roi, mais il faut le budget

Si vous roulez régulièrement, c’est ici que ça se passe. Le porte-vélo sur attelage se décline en deux écoles. Le suspendu d’abord, où les vélos pendent sur des bras, de 40 à 230 euros environ. La plateforme ensuite, où les vélos reposent sur des rails, de 140 à plus de 1 000 euros pour les modèles pliables haut de gamme.

Les avantages sont massifs : chargement à hauteur d’homme, stabilité exemplaire, installation en quelques secondes sur la boule, et fonction basculante sur la plupart des modèles récents pour accéder au coffre. Pour les vélos à assistance électrique, la plateforme est même la seule option sérieuse : les modèles compatibles encaissent 60 kg de charge, souvent avec une rampe de chargement en option pour éviter le soulevé de terre.

Évidemment, il faut un attelage. Si votre voiture n’en a pas, ajoutez entre 500 et 1 000 euros de montage à la facture. Vérifiez aussi le poids en flèche de l’attelage (la fameuse valeur « S ») : porte-vélo plus vélos, l’addition grimpe vite avec deux VAE à bord.

Verdict : le meilleur compromis usage régulier, familles et vélos électriques. Le seul qui justifie vraiment l’investissement dans la durée.

Les erreurs qui coûtent cher (ou un vélo)

Quel que soit le camp choisi, certaines fautes reviennent chaque été. La première : ignorer la charge maximale. Elle vaut pour le poids total comme pour le nombre de vélos, et deux VTT électriques de 25 kg pèsent autant que quatre vélos classiques. Pesez avant de partir, pas sur l’aire de Mâcon.

La deuxième : bâcler le serrage. Couple de serrage respecté, goupille de sécurité en place sur l’attelage, et un contrôle systématique après les premiers kilomètres sont la clé pour éviter les problèmes. Les sangles fournies se détendent, préférez des sangles à cliquet et fixez chaque vélo en plusieurs points (cadre et roues).

La troisième : oublier le Code de la route. Feux et plaque doivent rester visibles, faute de quoi rampe d’éclairage et plaque déportée s’imposent. En cas de pépin, l’assureur ne fera pas de sentiment.

Attention : si vous passez la frontière pour les vacances (en Italie ou en Espagne, par exemple), le Code de la route local exige obligatoirement un panneau de signalisation carré rayé rouge et blanc (le fameux panneau V20) pour signaler le dépassement arrière, même si vos feux sont parfaitement visibles. L’amende peut douiller.

Enfin, dépouillez les vélos avant la route : sièges enfants, sacoches, compteurs et paniers font d’excellentes voiles au vent. En cas de VAE, l’élément le plus critique à retirer est la batterie. Cela allège considérablement la charge sur votre attelage (ou votre toit) et protège la batterie des fortes chaleurs, de la pluie et des chocs sur la route.

Ajoutez un câble antivol (surtout sur les aires d’autoroute) et tendez l’oreille : un bruit nouveau à 110 km/h n’est jamais une bonne nouvelle, sauf sur certains modèles de voitures sur lesquels nous ne nous étalerons pas ici (mais que vous pouvez balancer en commentaires).

Alors, lequel ?

La réponse tient en deux questions : combien pèse votre vélo, et combien de fois par an le transportez-vous ? Usage occasionnel et petit budget, le hayon fait le travail. Vélos de route légers et cadres fragiles, le toit reste pertinent. Pour tout le reste, et singulièrement pour les VAE qui représentent désormais l’essentiel du marché, la plateforme sur attelage écrase le débat. Elle coûte cher, oui. Mais moins cher qu’un vélo électrique retrouvé en pièces détachées sur BAU.



Tentez aussi la revente sur le marché de l’occasion.

Bonne route, bon ride et profitez bien des vacances.

N.D.L.R. : j’ai toujours à cœur d’utiliser mes images pour illustrer mes articles. Malheureusement, je n’avais pas ce qu’il fallait ici. Désolé.