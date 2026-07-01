Vous voulez rester en bonne santé mentale ? Conduisez une voiture à boîte manuelle, c’est la science qui le dit
Faut-il obliger les constructeurs automobiles à garder des boîtes manuelles au catalogue pour notre santé ? Cela n’aurait rien d’aberrant d’après une nouvelle étude japonaise, faisant le lien entre les transmissions à levier et l’entretien de ses capacités cognitives.
Se retrouver dans un embouteillage au volant d’une boîte manuelle, voilà le genre d’expérience qui ne fait pas du tout envie et explique en partie pourquoi on trouve de moins en moins de véhicules équipés de telles transmissions sur le marché neuf. La multiplication des voitures électriques, toutes équipées de deux pédales et dépourvues d’un embrayage nécessitant de passer les vitesses manuellement, contribue aussi à la disparition progressive de ces boîtes.
Mais comme le révèle une étude dont parlent les journalistes japonais de Best Car, il y aurait un vrai impact positif sur la santé à utiliser une boîte manuelle sur sa voiture. Le professeur Ryuta Kawashima de l’université de Tohoku affirme, d’après ses propres travaux de recherche, que conduire une voiture équipée d’une boîte manuelle contribue à rester en meilleure forme mentale par rapport à une simple transmission automatique.
Une gymnastique intellectuelle
« La conduite d’une voiture à boîte manuelle active le cortex préfrontal en exigeant la manipulation simultanée de l’embrayage, le passage des vitesses, le contrôle de l’accélérateur et la vigilance face à l’environnement », apprend-on dans cette étude.
« Le fait de devoir choisir le rapport optimal en fonction de la situation sollicite davantage les fonctions cognitives du cerveau qu’avec une voiture à boîte automatique », est-il précisé. Le professeur estime ainsi que « la pratique régulière de la conduite de véhicules à boîte de vitesses (motos et voitures à boîte manuelle) a un impact significatif sur le maintien de la santé mentale et des fonctions cognitives ».
La boîte manuelle, c’est donc bon pour la santé
De là à obliger les constructeurs automobiles à conserver ces boîtes manuelles dans leurs gammes pour des raisons de santé publique, il y a évidemment un pas que nous ne saurions franchir. Faudrait-il prévoir une formation au double débrayage et au talon-pointe pour faire chauffer d’autant plus les cerveaux et entretenir ses facultés mentales ?
Voilà en tout cas un drôle de message de santé publique à retenir : si vous hésitez entre une Porsche 911 GT3 à transmission PDK et une variante à boîte manuelle, choisissez cette dernière pour votre bien. Ou attendez la nouvelle Ferrari 12cilindri équipée d’un levier de vitesses plutôt que d’investir dans une Luce !
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