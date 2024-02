La boîte manuelle va disparaître aussi chez BMW

La boîte manuelle a quitté depuis longtemps le catalogue des modèles sportifs et puissants d’Audi et de Mercedes-Benz, même si on peut toujours commander aujourd’hui une Audi A1 équipée d’un levier de vitesses traditionnel et de trois pédales. Chez Bmw en revanche, les modèles « Motorsport » de la M2 jusqu’à la M4 (et la Z4) permettaient toujours de préférer une vraie boîte manuelle à la transmission automatique. Il s’agissait là d’une « valeur » défendue par la marque.

Mais chez BMW aussi, les jours de la boîte manuelle sont comptés. C’est Frank Weber, l’un des hauts responsables de la marque à l’hélice, qui vient de l’annoncer aux journalistes italiens de Quattroruote. D’après lui, la faible demande des clients pour la boîte manuelle ne justifie pas les coûts de développement associés et ceux qui veulent acheter une BMW sportive à boîte manuelle « doivent se dépêcher ».

Un succès relatif aux Etats-Unis

Connu pour son marché automobile où quasiment tout le monde conduit une voiture à boîte automatique, le territoire américain constitue paradoxalement le dernier bastion des boîtes manuelles pour BMW. L’année dernière, plus de la moitié des BMW M2 aux Etats-Unis disposaient d’une boîte manuelle et 20% des M3/M4 commandées là-bas l’étaient avec une boîte manuelle. Pour ces amateurs des trois pédales, il faudra bientôt aller chez Porsche.