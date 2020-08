Prévisions Bison Futé du 14 au 17 août 2020 : grosse vague de retours

Vendredi 14 août

Départs : orange pour l'arc méditerranéen et le Sud-Ouest

Retours : rouge pour l'arc méditerranéen, orange pour le reste du pays

La situation se calme dans le sens des départs, mais il y aura encore du monde. Bison Futé conseille donc de quitter l'Ile-de-France avant midi. Ce sera difficile à la hauteur de Bordeaux de 11 à 20 heures. Pareil sur l'A8 au niveau d’Aix en Provence, dès 9 heures même. La circulation sera encore très chargée sur l'A7 de Salon à Marseille et l'A9 d'Orange à Narbonne de 10 à 21 heures. L'A61 Toulouse/Narbonne sera aussi bien encombrée.

Mais ce sera dans le sens des retours que ce sera pour la première fois plus compliqué. Et pour éviter la circulation du 15 août, certains prendront de l'avance, c'est donc drapeau rouge au niveau de la Côte d'Azur. L'A7 sera très encombrée de Marseille à Lyon de 9 à 21 heures. Pareil pour l'A9 de Narbonne à Orange. Attention à la portion Tours/Orléans sur l'A10 et il faut rejoindre Paris avant le début d'après-midi. Le retour en France depuis l'Italie demandera de la patience, avec 2 heures d'attente en fin de journée !

Samedi 15 août

Départs : rouge pour l'Auvergne Rhône-Alpes et l'arc méditerranéen, orange pour le reste du pays

Retours : rouge pour l'arc méditerranéen, orange pour le reste du pays

Pour les départs, on oublie les samedis noirs. Le rouge se limite même au sud est, le coin qui reste toujours le plus fréquenté. Sur l'A7, ça bouchonnera à Lyon dès 7 heures du matin. Et côté Marseille, ce sera difficile jusqu'à 19 heures. Sans surprise, l'A9 Orange/Perpignan sera aussi au ralenti, tout comme l'A10 entre Niort et Bordeaux.

Il y aura aussi beaucoup de monde pour les retours, même si Bison Futé ne classe pas le pays tout en rouge. Cela vient du fait que les retours sont très étalés sur ce week-end de l'Assomption. Ça coincera sur les mêmes axes incontournables, les A7, A9 et A10, de 9 à 19 heures. À nouveau, la situation sera critique au tunnel du Mont-Blanc, avec jusqu'à deux heures d'attente côté italien de 18 à 20 heures.

Dimanche 16 août

Départs : orange pour l'arc méditerranéen

Retours : rouge en Auvergne Rhône-Alpes, orange pour le reste du pays

Le dimanche sera la meilleure journée pour partir avec juste une pointe d'orange le long de la Méditerranée. Ça coincera de nouveau sur l'A7 et l'A9 avec des ralentissements dès 9 heures et jusqu'au début de soirée.

Pour les retours, ce sera plus compliqué ! Il faudra rejoindre l'Ile-de-France avant midi. La circulation sera très chargée sur l'A7 entre Salon et Lyon de 9 à 21 heures. Ça coincera sur l'A9 de Montpellier à Orange et sur l'A50 de Marseille à Toulon de 10 à 20 heures. L'A10 sera encombrée de Bordeaux à Niort. Même situation pour l'A20 entre Brive et Limoges, l'A61 entre Narbonne et Toulouse, l'A62 entre Toulouse et Bordeaux, de 10 à 20 heures. L'A43 de Chambéry à Lyon sera embouteillée de 11 à 19 heures.

Lundi 17 août

Retours : orange au niveau national

Preuve que les retours sont très étalés, Bison Futé voit encore orange dans ce sens et s'attend encore à des ralentissements sur les A7 et A9 lundi. À cela s'ajoutera un premier effet de reprise du travail au niveau des grandes métropoles.

> Toutes les prévisions sur le site de Bison Futé.