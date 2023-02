Prévisions de circulation : Bison Futé voit rouge en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi

Ce deuxième week-end des vacances scolaires en France concerne cette fois les zones A (académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers) et B (académies d’Aix-Marseille, Caen, Lille, Nancy-Metz, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg).

Une fin de semaine qui marque également le début des congés pour le Luxembourg. Les populations concernées privilégient comme destination les stations de montagne de proximité.

Le samedi toute la journée, des difficultés de circulation particulièrement intenses sont donc attendues sur les axes desservant les stations de sport d’hiver en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans le sens de départs

- Vendredi 10 février est classé Vert au niveau national.

- Samedi 11 février est classé Vert au niveau national et Rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes.

- Dimanche 12 février est classé Vert au niveau national.

Dans le sens des retours

- Vendredi 10 février est classé Vert au niveau national.

- Samedi 11 février est classé Vert au niveau national et Orange en région Auvergne-Rhône-Alpes.

- Dimanche 12 février est classé Vert au niveau national.

Les conseils de conduite de Bison Futé :

Dans le sens des Départs

Samedi 11 février : évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 17h et la route N90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 11h à 17h.

Dans le sens des Retours

Samedi 11 février : évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 18h