Prévisions de circulation : du monde sur les routes pour ces derniers jours de vacances

Prolongés par le lundi 8 mai, la fin de semaine et le week-end à venir marqueront la fin des vacances scolaires pour la dernière zone à profiter des congés de printemps, la Zone C, ainsi que pour les écoliers néerlandais. Des ultimes jours de repos qui concernent donc les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Ainsi, dès le vendredi 5 mai, si la journée est annoncée verte au niveau national par Bison Futé, le trafic sera très dense dans le sens des départs en Île-de-France. Les difficultés commenceront dès la fin de matinée en direction des barrières de péages notamment des autoroutes A6 et A10 et sur les axes qui y conduisent (A6b, boulevard périphérique, A86). La circulation sera également très difficile sur l’A13. Les difficultés seront amplifiées en milieu d’après-midi par l’apport des flux liés aux trajets travail-domicile. La circulation restera très difficile jusqu’en fin de soirée.

Samedi 6 mai, le trafic restera dense en Île-de-France dans le sens des départs. Les premières difficultés sur les autoroutes A10, A6, A13, A86 ainsi que sur le boulevard périphérique commenceront en début de matinée et s’intensifieront jusqu’à la mi-journée pour se prolonger jusqu’en début d’après-midi.

Dimanche 7 mai, la journée est classée verte au niveau national par les prévisions de Bison Futé. Néanmoins, le trafic sera dense dans le sens des retours en Île-de-France et les difficultés commenceront dès le milieu d’après-midi sur les autoroutes A10 et A6 pour se poursuivre jusqu’en fin de soirée.

Lundi 8 mai, jour férié qui marquera le dernier jour des vacances scolaires de printemps pour la région parisienne, les retours seront logiquement plus importants en Île-de-France. La circulation y sera soutenue dès la fin de la matinée notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13 et elle le restera jusqu’à la nuit. Les temps de passage aux barrières de péages devraient être relativement importants.

Les conseils de conduite de Bison Futé pour le week-end prolongé du 8 mai 2023

Dans le sens des départs

Vendredi 5 mai : quittez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Samedi 6 mai : quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 14h

Dans le sens des retours

Dimanche 7 mai : rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

Lundi 8 mai : rentrez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

Vous pouvez consulter toutes les prévisions de circulation détaillées et la situation en temps réel sur le site de Bison Futé et sur le site de Vinci Autoroutes.