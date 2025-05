Prévisions de circulation : préparez-vous à perdre du temps sur la route !

Cette année encore, le pont de l’Ascension et la fermeture des écoles durant quatre jours seront propices à de très nombreux déplacements dans la France entière. D’importantes difficultés de circulation sont ainsi attendues sur l’ensemble des grands axes du pays.

Le dimanche 1er juin devrait être très, très chargé dans le sens des retours, et fait voir noir à Bison Futé, dans le sens des retours, dans le Grand Ouest et le nord du Pays. Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile.

Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront eux aussi une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables, ce qui devrait être le cas selon les prévisions.

Dans le sens des départs, ces difficultés apparaîtront principalement mercredi dès le début de l’après-midi et jeudi en matinée. Dans le sens des retours, une circulation extrêmement difficile est attendue le dimanche du milieu de la matinée jusque tard dans la soirée.

Et les difficultés commenceront dès ce mercredi 28 mai, dans le sens des départs, avec une journée classée rouge au niveau national. Les déplacements seront particulièrement difficiles dès le début de la matinée et jusque tard dans la soirée. Les axes en direction de la côte normande (A13), la côte atlantique (A11, A10, A63) et de la côte méditerranéenne (A7, A9, A61) devraient concentrer les principales difficultés. En Île-de-France, la circulation devrait se densifier en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. Les autoroutes qui y convergent devraient être aussi être concernées, notamment l’A86 et l’A6b. L’augmentation des trafics sur les autoroutes A10 et A6, conjuguée aux trajets pendulaires, pourrait entraîner des difficultés de circulation persistantes jusqu’en fin de soirée. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître des ralentissements dès le milieu de l’après-midi. Dans le sens des retours, les axes septentrionaux devraient être très sollicités à l’instar de l’A1, ainsi que ceux au départ de la côte méditerranéenne comme les autoroutes A7, A50, A54 et A75.

Jeudi 29 mai, dans le sens des départs, la journée est de nouveau classée rouge au niveau national. Des difficultés importantes sont attendues sur les axes en direction de la côte Normande (A13), du quart Sud-Est (A7). Elles devraient s’étendre du début de la matinée jusqu’en fin d’après-midi. En Île-de-France, dès le début de la matinée, le trafic sera déjà très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur les autoroutes qui y convergent, notamment l’A86 et l’A6b. L’augmentation des trafics sur les autoroutes A10 et A6, renforcera ces difficultés de circulation qui pourraient perdurer jusqu’en début d’après-midi. Par ailleurs, l’autoroute A13 pourrait connaître une circulation difficile dès le milieu de la matinée.

Dimanche 1er juin, s'annonce particulièrement chargé dans le sens des retours. La journée est ainsi classée rouge au niveau national et même noire dans le Grand Ouest. Des encombrements très importants sont prévus du milieu de la matinée et jusque tard dans la soirée. Les axes du quart Nord-Ouest devraient être particulièrement sollicités comme l’A13, l’A11, l’A81 ou la RN165. Dans le Sud-Ouest, les autoroutes A10, A63 devraient également être chargées. Enfin, au départ de l’arc méditerranéen, les autoroutes A7, A9, A61 seront particulièrement fréquentées, tout comme le tunnel du Mont-Blanc en région Auvergne-Rhône-Alpes.En Île-de-France, dès la fin de matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A10 et A6. Des difficultés de circulation seront enregistrées tout le long de l’après-midi et pourraient être encore présentes jusque tard dans la soirée (particulièrement sur l’A10). L’autoroute A13 devrait également être très circulée dès le milieu de la matinée et jusque dans la soirée.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du mercredi 28 mai au dimanche 1er juin 2025

Dans le sens des départs

Mercredi 28 mai

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après minuit

évitez l’autoroute A31, entre Nancy et le Luxembourg, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 17h à 20h

évitez l’autoroute A11, entre Angers et Nantes, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A63, entre Bordeaux et Bayonne, de 16h à 20h

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 16h à 23h, et entre Salon-de-Provence et Marseille, de 16h à 20h

évitez l’autoroute A9, entre Orange et Narbonne, de 17h à 21h

évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 17h à 19h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 16h à 21h

Jeudi 29 mai

quittez ou traversez l’Île-de-France avant 5h ou après 16h

évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 14h

évitez la route nationale 165, entre Nantes et Quimper, de 10h à 17h

évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, de 11h à 13h

évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h

évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 12h à 14h

évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 11h à 15h

évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 7h à 18h

Dans le sens des retours

Mercredi 28 mai

rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 15h ou après 20h

évitez l’autoroute A22, entre la Belgique et Lille, de 15h à 18h

évitez l’autoroute A21, entre Douchy-les-Mines et Bully-les-Mines, de 14h à 19h

évitez l’autoroute A1, entre Lille et Paris, de 15h à 20h

évitez l’autoroute A50, entre Toulon et Marseille, de 16h à 19h

évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 12h à 19h

évitez l’autoroute A54 et la route nationale N113, entre Nîmes et Salon-de-Provence, de 14h à 20h

évitez l’autoroute A75, entre Béziers et Clermont-Ferrand, de 13h à 18h

Dimanche 1er juin