Prévisions de circulation : un coup d'envoi des vacances scolaires d'hiver avec des premières grosses difficultés à prévoir

Avec le début des vacances scolaires d'hiver, qui commencent dès ce vendredi 7 février pour la Zone B (académies d’Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg), reviennent les traditionnelles difficultés de circulation en direction des stations de sport d'hiver françaises.

La situation va commencer à se tendre sur les routes de France dès aujourd'hui, vendredi 7 février, dans le sens des départs, avec des difficultés qui se concentreront sur le quart Sud-Est dès le milieu de l’après-midi (autoroutes A7, A8, A43 notamment).

Samedi 8 février, dans le sens des départs, une circulation très dense est attendue dès le début de la matinée en région Bourgogne et Est (autoroutes A6 et A26), et en Auvergne-Rhône-Alpes (A40, A43 et RN90). Les encombrements pourraient se prolonger jusqu’en début de soirée.

Le réseau routier français devrait ensuite retrouver une certaine quiétude dès dimanche.

Par ailleurs, samedi 8 février, d’abondantes chutes de neige sont attendues sur le relief du Massif Central. Avec l’air froid déjà présent, le risque de neige pourrait déborder sur les plaines auvergnates, voire sur d’autres régions de manière plus marginale (vallée du Rhône, Bourgogne). Prudence, donc, sur les routes.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 7 au 9 février 2025

Dans le sens des départs

Vendredi 7 février

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 15h à 20h

- évitez l’autoroute A57, entre Toulon et Le Luc, de 14h à 18h

- évitez l’autoroute A8, entre Le Luc et l’Italie, de 15h à 18h

- évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346 pour le contournement Est de Lyon de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Aiton, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A430, entre Aiton et Albertville, de 16h à 20h

- évitez la route nationale 90, entre Albertville et Moutiers de 16h à 20h

Samedi 8 février

- évitez l’autoroute A26, entre Châlons-en-Champagne et Troyes, de 8h à 12h

- évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Beaune de 9h à 11h, et entre Beaune à Lyon de 10h à 12h

- évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse de 14h à 16h, et entre Annemasse et Passy de 16h à 19h

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h, et entre Chambéry et le Tunnel du Fréjus de 12h à 18h

- évitez l’autoroute A430, entre Aiton et Albertville, de 10h à 16h

- évitez la route nationale 90, entre Albertville et Moutiers, de 9h à 19h