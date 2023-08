Prévisions de circulation : un samedi rouge avant le 15 août

Si la circulation est traditionnellement difficile en ces week-ends du mois d’août, les prochains jours s’annoncent particulièrement chargés sur les routes de France.

Ce week-end de vacances d’été pourra en effet être également prolongé par la journée du 15 août, fête de l’assomption, ayant lieu cette année un mardi. Durant ce long week-end, la circulation sera donc particulièrement difficile sur l’arc méditerranéen et dans la vallée du Rhône notamment sur les autoroutes A7, A8 et A9.

Dès vendredi 11 août (classé Orange par Bison dans le sens des retours et des départs, et même Rouge dans l’arc méditerranéen), de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles en particulier sur l’A10 à la sortie de Paris. L’A7 sera également très chargée. Dans le sens des retours, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile sur l’arc méditerranéen notamment sur l’A8 et l’A9.

Samedi 12 août (Rouge dans le sens des départs), la circulation sera très difficile sur l’ensemble des grands axes de liaison du pays. Les autoroutes A7, A9, A10, A11, A61, A71 et A75 seront particulièrement impactées.

Dimanche 13 août des difficultés de circulation sont attendues plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, et sur l’Arc méditerranéen sur les autoroutes A8, A9 et A61.

Mercredi 16 août, dans le sens des retours, la circulation sera difficile dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et sur l’arc méditerranéen notamment sur l’A7 et l’A8.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 11 au 16 août

Dans le sens des départs

Vendredi 11 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

- évitez l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg entre 16h et 18h

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 18h et 20h

- évitez l’autoroute A63 entre Bayonne et l’Espagne entre 15h et 20h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 12h et 23h

- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 17h et 20h

- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 16h et 18h

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 14h et 21h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 12h et 15h

Samedi 12 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 7h

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes entre 11h et 20h

- évitez l’autoroute A11 entre Nantes et le Mans entre 10h et 16h

- évitez l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux entre 11h et 20h

- évitez l’autoroute A63 entre Bayonne et Espagne entre 10h et 19h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 5h à 18h

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et l’Espagne entre 9h et 18h

- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h

- évitez l’autoroute A71 entre Orléans et Clermont-Ferrand entre 11h et 18h

- évitez l’autoroute A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier entre 10h et 17h

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 11h et 19h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 11h et 16h

Dimanche 13 août

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h

- évitez l’autoroute A63 entre Bayonne et Espagne entre 11h et 14h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 10h et 19h

- évitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne entre 12h et 15h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 12h et 15h

Dans le sens des retours

Vendredi 11 août

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez l’autoroute A31 entre le Luxembourg et Nancy entre 12h et 18h

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 13h et minuit

- évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 17h et 21h

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange entre 12h et 15h

- évitez l’autoroute A20 entre Brive et Limoges entre 12h et 17h

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 11h à minuit

Samedi 12 août

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 14h

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes de 9h à 16h

- évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Poitiers de 13h à 22h

- évitez l’autoroute A7 entre Marseille et Lyon entre 11h et minuit

- évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

- évitez l’autoroute A9 entre Espagne et Narbonne entre 13h et 15h

- évitez l’autoroute A20 entre Brive et Limoges entre 11h et 13h

- évitez l’autoroute A71 entre Clermont-Ferrand et Orléans entre 12h et 17h

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 9h à minuit

Dimanche 13 août

- rejoignez ou traversez l’Île-de-France avant 12h

- évitez l’autoroute A10 entre Bordeaux et Saintes de 14h à 17h

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 21h

- évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 11h et 13h

- évitez l’autoroute A9 entre Montpellier et Orange entre 19h et 21h

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 9h à minuit

Mercredi 16 août

- évitez la nationale N165 entre Quimper et Nantes de 11h à 13h

- évitez l’autoroute A7 entre Orange et Lyon entre 12h et 20h

- évitez l’autoroute A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 12h et 19h

- l’accès à la France par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 10h à 22h