Prévisions de circulation : une convergence de vacances qui reste au vert presque partout

C'est la pause printanière pour les scolaires. Demain soir, les académies de la zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) entameront leur première semaine de vacances tandis que celles de la zone C (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) entreront déjà dans leur seconde semaine de vacances. La zone A, regroupant les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers, sera quant à elle la dernière à profiter des vacances de printemps la semaine prochaine (vendredi 18 avril).

Les principales difficultés de cette fin de semaine devraient concerner principalement les axes routiers d’Île-de-France, en particulier vendredi et samedi.

Vendredi 11 avril, au départ de l’Île-de-France, et ce dès le début de l’après-midi, la circulation deviendra dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6, ainsi que sur les autoroutes qui y convergent, notamment l’A86 et l’A6b.

En milieu d'après-midi, la hausse du trafic sur les autoroutes A10 et A6, combinée aux déplacements liés aux trajets travail-domicile, devrait engendrer des difficultés de circulation jusqu'en début de soirée. L’autoroute A13 pourrait aussi connaître des difficultés de circulation dès le milieu de l’après-midi. Pour le reste du territoire, la circulation devrait être fluide.

Samedi 12 avril, toujours au départ de l’Île-de-France, on pourra observer dès le début de la matinée une circulation dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6. La circulation s’intensifiera nettement à partir du milieu de la matinée sur ces axes, ajoutée à celle générée par l’activité économique traditionnelle du samedi. La circulation pourrait donc être difficile sur l’A10 et l’A6, sur les axes y convergeant et sur l’autoroute A13, dès le milieu de la matinée. Des difficultés de circulation qui devraient perdurer jusqu’en milieu d’après-midi.

Les conseils de circulation de Bison Futé pour la période du 11 au 13 avril 2025

Dans le sens des départs

Vendredi 11 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 14 heures

Samedi 12 avril

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6 heures ou après 16 heures