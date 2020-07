Prime à la conversion : les diesels bientôt exclus ?

La prime à la conversion a été un succès, et c'est peu de le dire. Plus tôt dans l'année, l'Etat avait annoncé la mise en place de ce dispositif qui permet à 200 000 acheteurs de bénéficier d'un bonus en cas de cession d'un "vieux" véhicule pour l'achat d'un modèle plus vertueux.

Diesels d'avant 2011 et essence d'avant 2006 font donc partie du processus, mais la ministre de la Transition écologique a annoncé ce matin qu'il "serait bien" que les diesels soient exclus. Le ministère semble en ce moment avoir ce carburant dans le viseur, puisque certains véhicules diesels des forces de l'ordre vont être remplacés par des essence.

Nos confrères des Echos annoncent en effet que le gouvernement pourrait relancer une nouvelle prime une fois les 200 000 premières écoulées, mais sous une forme plus restrictive : exclusion des diesels, et incitation uniquement pour les modèles électrifiés (hybrides, électriques). Les voitures à moteur essence pourraient ainsi elles aussi se voir exclues du programme.

Les 200 000 primes actuelles devraient être écoulées d'ici fin juillet. Il faut donc s'attendre à un dispositif nettement plus restreint. Le CNPA (Conseil national des professions de l'automobile) est déjà monté au créneau en demandant à ce que les voitures thermiques ne soient pas exclues du programme.