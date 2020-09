Prior Design dépoussière l'Audi 80 coupé avec un look façon RS2

La toute première Audi badgée RS concernait la RS2 disponible uniquement en break. Voici pour les fans de l'Audi 80 coupé de quoi transformer leur véhicule en auto au look de sportive survitaminée. Le préparateur Prior Design est sous forme d'hommage à l'origine de la manœuvre.

Avec son empattement plus court et son poids plus léger sur la balance, l'Audi 80 aurait pu être une base idéale pour le développement d'une sportive RS2 encore plus performante que la déménageuse piquée aux hormones. Un problème aujourd'hui corrigé -du côté de l'estéthique- par le tuner germanique Prior Design en collaboration avec JP Performance et Dr Crazy. Bouclier surdimensionné signé par une lame, ailes gonflées, bas de caisse frôlant le sol, pare-chocs arrière agressif comprenant un diffuseur et capot inédit sont de la partie.

Prior Design ne produira que 40 exemplaires du kit complet. Il faudra ensuite le greffer à une Audi S2 swappée avec un bloc de RS2 pour coller à l'idée initiale des personnes à l'initiative de ce projet spectaculaire.