Prix des carburants : très forte hausse et nouveau record historique pour le gazole

L'année 2022 commence très mal pour les automobilistes. Alors qu'on avait constaté une petite accalmie dans les stations en décembre, suite à la découverte du variant Omicron, les prix sont vite repartis à la hausse, notamment pour le gazole.

Après avoir pris plus de deux centimes entre les 24 et 31 décembre, le litre de gazole a carrément augmenté de cinq centimes entre le 31 décembre et le 7 janvier. Au point qu'il a explosé son record, puisqu'il a atteint en moyenne en France 1,5883 €. Le précédent plus haut était de 1,5583 € à la mi-octobre.

Le sans-plomb 95 E10 n'est pas en reste. Entre les deux derniers relevés publiés par le ministère de la Transition Écologique, il a pris cinq centimes par litre, pour grimper à 1,6595 €. Pour lui, la progression est aussi de sept centimes en seulement deux semaines. Et c'est également un record pour ce carburant !

Si les prix flambent à nouveau, c'est parce que le pétrole s'est rapidement relancé après un décrochage avant les fêtes de fin d'année. S'il est très contagieux, le variant Omicron n'a pas entraîné une envolée des cas graves de Covid. Les marchés ont donc été moins inquiets pour ses effets sur l'économie, poussant ainsi la demande d'or noir. Les producteurs de pétrole limitent aussi la hausse du nombre de barils disponibles.

Le budget carburant des conducteurs va donc à nouveau s'alourdir en ce début d'année. Face à une montée de la grogne, le gouvernement avait rapidement fait un geste à l'automne, avec l'indemnité inflation de 100 €. Celle-ci est en cours de versement, l'exécutif ne devrait pas en annoncer une deuxième dès à présent. Peut-il agir sur le niveau des taxes ? L'option a été maintes fois écartée à la rentrée !