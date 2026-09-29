La firme britannique sous pavillon chinois depuis plus de dix ans maintenant propose de fortes remises sur plusieurs modèles de sa gamme. Jusqu’au 12 octobre, le SUV EHS Hybrid + dispose d’une remise de 6 000 €, dans la limite des stocks disponibles. Il s’affiche à partir de 26 490 €, soit 1 500 € de plus qu’un Dacia Bigster… S’il n’a pas que des qualités (comportement routier peu dynamique, multimédia un peu lent, volume de coffre…), il a aussi des arguments à mettre en avant (garantie de sept ans, niveau d’équipement, confort…).

Sa déclinaison hybride rechargeable EHS PHEV est logée à la même enseigne avec 6 000 € de ristourne, abaissant son tarif à 31 990 €. Rappelons qu’il dispose d’une puissance cumulée de 272 ch tout en étant capable de parcourir 100 km sans brûler une goutte de carburant. Les concurrents européens tels que les Peugeot 3008 et Volkswagen Tiguan qui s’affichent respectivement à plus de 44 000 € et près de 60 000 € naviguent dans d’autres sphères.

Hybride rechargeable et sept places

Enfin, même son de cloche pour le plus grand SUV de la gamme avec près de 5 mètres de long, le MGS9 PHEV. Grâce à 6 000 € de moins sur la facture, il est vendu à partir de 33 990 € tout en disposant de sept places et d’une grande batterie de 24,7 kWh lui octroyant 100 km d’autonomie. Tout en étant très bien équipé, il est moins cher de 23 000 € qu’un Kia Sorento !

La guerre est déclarée entre les constructeurs chinois. BYD propose également de fortes remises sur certains modèles électriques et hybrides rechargeables. Mg ne compte pas se laisser faire et réplique sans hésitation.