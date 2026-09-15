Alfa Romeo

Il y a des remises ce mois-ci sur les modèles d'Alfa Romeo neufs à la commande :

-Junior Ibrida à partir de 29 500€ au lieu de 30 500€ soit une remise de 1000€ ( 3,28%).

-Junior Elettrica à partir de 37 500€ au lieu de 38 500€ soit une remise de 1000€ (2.60%).

-Tonale à partir de 37 800€ au lieu de 41 600€ soit une remise de 4 000€ (9,61%).

- Tonale Ibrida Plug-In Q4 à partir de 49 300€ au lieu de 54 300 € soit une remise de 5 000€ (9,21 %).

-Giulia à partir de 45100€ au lieu de 50 600€ soit une remise de 5500€ (10.87 %).

-Stelvio à partir de 48 800€ au lieu de 55 800€ soit une remise de 7000€ (12.55 %).

BYD

Il y a beaucoup de remises chez BYD ce mois-ci :

-1 100€ sur la Dolphin Surf, affichée à 18 890€ au lieu de 19 990€ soit 5,5% de remise.

-2 000€ sur la Dolphin G, affichée à 21 990€ au lieu de 23 990€ soit 8,33% de remise.

-4 500€ sur l'Atto2 électrique, affiché à 31 490€ au lieu de 35 990€ soit 12,5% de remise.

-3 150€ sur l'Atto2 DM-i hybride rechargeable, affiché à 23 840€ au lieu de 26 990€ soit 11,67% de remise.

-8 000€ sur la Dolphin, affichée à 26 990€ au lieu de 34 990€ soit 22,8% de remise.

-3 500€ sur l'Atto3 électrique, affiché à 35 490€ au lieu de 38 990€ soit 8,97% de remise.

-4 050€ sur le Sealion 5 DM-i, affiché à 26 940€ au lieu de 30 990€ soit 13,06% de remise.

-6 600€ sur la berline électrique Seal, affichée à 41 390€ au lieu de 47 990€ soit 13,75% de remise.

7 550€ sur la berline hybride rechargeable Seal 6 DM-i, affichée à 30 940€ au lieu de 38 490€ soit 19,61% de remise.

-5 000€ sur le SUV électrique Seal U, affiché à 37 890€ au lieu de 42 890€ soit 11,65% de remise.

-6 800€ sur le SUV hybride rechargeable Seal U DM-i, affiché à 32 700€ au lieu de 39 500€ soit 17,21% de remise.

-4 500€ sur le SUV électrique Sealion 7, affiché à 42 490€ au lieu de 46 990€ soit 9,57% de remise.

-13 428€ sur le SUV électrique Tang, affiché à 58 572€ au lieu de 72 000€ soit 18,65% de remise.

Citroën

Les remises sont les suivantes ce mois-ci chez Citroën :

-300€ de réduction sur la C3 (16 090€ au lieu de 16 390€), soit 1,83% de remise.

-1 800€ de réduction sur le C3 Aircross (18 590€ au lieu de 20 390€), soit 8,82% de remise.

-900€ de réduction sur la C4 berline (29 400€ au lieu de 30 300€), soit 2,97% de remise.

-1 920€ de réduction sur la C4X (30 580€ au lieu de 32 500€), soit 5,9% de remise.

-1 510€ de réduction sur le nouveau C5 Aircross (34 480€ au lieu de 35 990€) soit 4,19% de remise.

-830€ de réduction sur le Berlingo M (26 970€ au lieu de 27 800€) soit 2,98% de remise.

-960 € de réduction pour l'achat d'un Berlingo XL (31 140€ au lieu de 32 100€) soit 2,99% de remise

-Des remises sur les autres utilitaires de la gamme.

-Quelques remises moyennement intéressante sur les exemplaires disponible en stock, comme par exemple le C3 Aircross à 18 100€ au lieu de 19 900€, soit -4%.

Cupra

Il y a toujours des remises sur les voitures neuves de Cupra :

-2 500€ sur la Raval, affichée à 27 650€ au lieu de 30 150€ soit 8,29% de remise.

-4 000€ sur la Leon thermique, affichée à partir de 37 110€ au lieu de 41 110€ soit 9,72% de remise.

-5 000€ sur la Leon hybride rechargeable, affichée à partir de 42 300€ au lieu de 47 300€ soit 10,57% de remise.

-5 000€ sur le Formentor thermique, affiché à partir de 39 325 € au lieu de 44 325€ soit 11,28% de remise.

-6 000€ sur le Formentor hybride rechargeable, affiché à partir de 46 445€ au lieu de 52 445€ soit 11,44% de remise.

-5 000€ sur le Terramar thermique, affiché à partir de 42 590€ au lieu de 47 590€ soit 10,5% de remise.

-6 000€ sur le Terramar hybride rechargeable, affiché à partir de 48 960€ au lieu de 54 960€ soit 10,91% de remise.

-3 500€ sur la Born électrique restylée, affichée à partir de 36 570€ au lieu de 40 070€ soit 8,73%.

-4 000€ sur le Tavascan électrique, affiché à partir de 40 990€ au lieu de 44 990€ soit 8,89% de remise.

Dacia

Comme les mois précédents, on trouve quelques remises n'exédant pas 1 000€ sur des exemplaires de Dacia disponibles en stock. Mais attention, il s'agit toujours de modèles de démonstration affichant parfois près de 10 000 kilomètres au compteur. Pas de vrais véhicules neufs, donc.

DS Automobiles

Il y a des remises ce mois-ci chez DS Automobiles :

-5 350€ sur la DS 3, proposée à 35 900€ au lieu de 41 250€ (-12,96%).

-5 850€ sur la DS N°4, proposée à 39 240€ au lieu de 45 090€ (-12,97%).

-2 960€ sur le DS N°7, affiché à partir de 49 720€ au lieu de 52 680€ (-5,61%).

Fiat

Il n'y a plus que des remises sous conditions de repris chez Fiat ce mois-ci (et des incohérences sur le site de la marque) :

-La 500 thermique a droit à 3 000€ de remise sous condition de reprise, mais elle est indiquée à 13 990€ alors que le prix de base du modèle est normalement de 19 400€. Ca ne colle donc pas.

-La 500 électrique a droit à 3000€ de remise sous condition de reprise avec un prix de base abaissé à 20 900€, mais elle coûte normalement 28 900€ en premier prix (ça ne colle pas).

-La nouvelle Grande Panda thermique a droit à 1 000€ de remise sous condition de reprise (15 900€ au lieu de 16 900€, soit 5,9% de remise).

-La nouvelle Grande Panda électrique a droit à 1 000€ de remise (21 400€ au lieu de 23 900€ affiché), le site semble donc faux là aussi.

-La Panda Hybrid a droit à 2 000€ de remise sous condition de reprise, ce qui la place à 9 990€ au lieu de 15 990€ d'après le site (ce qui est donc faux).

-La 600 thermique est affichée à 19 200€ au lieu de 23 700€ sous condition de reprise, alors que le site parle de "3 000€ de remise sous condition de reprise".

-La 600 électrique a droit à 3 000€ de remise, affichée à 28 400€ au lieu de 36 400€ (ça ne colle pas).

Ford

Chez Ford ce mois-ci, il y a des remises sous condition de reprise, qui varient un peu :

-5 900€ pour le Puma restylé (21 890€ au lieu de 27 790€), soit 21,23% de remise.

-6 200€ pour le nouveau Puma Gen-E électrique (28 290€ au lieu de 34 490€), soit 17,97% de remise.

-9 000€ pour le Kuga restylé (29 390€ au lieu de 38 390€), soit 23,44% de remise.

-7 500€ pour l'Explorer électrique (32 990€ au lieu de 40 490€), soit 18,52% de remise.

-8 000€ pour le Capri électrique (34 490€ au lieu de 42 490€), soit 18,82% de remise.

-Un remise de 7 390€ pour le Mustang Mach-E électrique (45 100€ au lieu de 52 490€ soit 14,07% de réduction).

-3 500€ sur le E-Tourneo Courrier (32 200€ au lieu de 35 700€) soit 9,80% de remise.

-De belles remises pouvant dépasser celles sur les véhicules neufs à la commande, sur les exemplaires en stock de modèles comme le Puma, le Kuga ou la Focus.

Honda

-3 900€ sur le Jazz hybride, affiché à 24 260€ au lieu de 28 160€ soit 13,84% de réduction.

-4 800€ sur le HR-V, affiché à 30 440€ au lieu de 35 240€ soit 13,62% de réduction.

-12 800€ sur le SUV électrique e:Ny1 affiché à 32 900€ au lieu de 45 700€, soit 28% de réduction.

-3 000€ sur la Civic hybride, affichée à 33 870€ au lieu de 36 870€, soit 8,13% de remise.

-6 000€ sur le ZR-V hybride, affiché à 37 950€ au lieu de u de 43 950€ soit 13,65% de réduction.

-4 500€ sur le CR-V hybride, affiché à 45 480€ au lieu de 49 980€ soit 9% de réduction.

-m5700€ sur le CR-V e:PHEV, affiché à 52450€ au lieu de 58150€ soit 9,8% de réduction.