Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de septembre 2026 ?
4. Toutes les promos des constructeurs : de Seat à Volkswagen
Seat
Il y a encore de belles remises chez Seat ce mois-ci :
-4 700€ sur l’Ibiza proposée à partir de 16 660€ au lieu de 21 360€ soit 22 % de remise.
-5 400€ sur l’Arona proposé à partir de 20 060€ au lieu de 25 460€ soit 21,2 % de remise.
-6 000€ sur la Leon proposée à partir de 22 510€ au lieu de 28 510€ soit 21,04 % de remise.
-6 000€ sur la Leon Sportstourer à partir de 23 300€ au lieu de 29 300€ soit 20,47 % de remise.
Skoda
Toujours de grosses remises sur les Skoda disponibles en stock ce mois-ci. Le SUV électrique Enyaq monte jusqu’à 5 300€ de remise en version restylée, démarrant à 42 000€ avant bonus (soit -11,2 %). Tous les autres modèles de la gamme sont concernés, y compris la citadine Fabia qui propose 6 000€ de remise (et jusqu’à 27,6 %) sur des modèles affichés à partir de 15 730€. Le Kamiq est carrément à -26 %.
Subaru
Il n'y a plus de remises mentionnées ce mois-ci sur le site de Subaru France.
Suzuki
On trouve toujours des réductions significatives chez Suzuki, mais l’Ignis a disparu :
-Nouvelle Swift : la nouvelle Swift a droit à 1 800€ de remise ce qui la place à 17 590€ (-9,28 %).
-Vitara Hybrid : comptez sur un prix de base abaissé à 22 040€ au lieu de 26 540€, soit 16,95 % de réduction. Il y a 1 000€ en plus en cas de reprise.
-Nouveau eVitara : 4 000€ de remise, ce qui le place à partir de 28 500€ au lieu de 32 500€ (-12,3 %).
-S Cross : le crossover compact de Suzuki affiché à 23 340€ au lieu de 29 340€ reçoit 6 000€ de remise en version 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, soit 20,44 % de réduction au maximum. Il y a 1 000€ en plus en cas de reprise.
Tesla
Il n'y a rien à signaler ce mois-ci, mis à part une toute petite remise de 400€ sur des Tesla Model 3 et Model Y en finition haut de gamme disponibles en stock.
Toyota
Chez Toyota, on trouve toujours des remises dont certaines sont intéressantes.
-Nouvelle Aygo X restylée : la nouvelle micro-citadine japonaise baisse son prix à 19 200€ au lieu de 22 200€ (soit 3 000€ de remise et 13,51% de réduction) sous condition de reprise.
-Nouvelle Yaris Hybride : la nouvelle mouture de la Yaris hybride est disponible à 20 850€ en cas de reprise au lieu de 24 850€ soit 4 000€ de remise (-16,09%) sous condition de reprise.
-Yaris Cross Hybride : comptez 4 750€ de remise en cas de reprise avec une addition à 24 750€ au lieu de 29 500€, soit 16,1% de réduction maximale.
-Corolla hybride : 30 200€ au lieu de 34 700€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 12,96% de réduction.
-Corolla Touring : à partir de 32 150€ au lieu de 36 750€ sous conditions de reprise soit 4 500€ de remise et 12,24 % de réduction.
-Nouveau C-HR Hybride : 29 750€ au lieu de 35 750€ en cas de reprise soit 6 000€ de remise (-16,78%).
-Nouveau C-HR+ électrique : 35 600€ au lieu de 39 600€, soit 4 000€ de remise (-10,1%).
-Rav4 Hybride : 40 950€ au lieu de 44 950€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-8,89%).
-Rav4 Hybride rechargeable : 46 450€ au lieu de 50 450€, soit 4 000€ de remise en cas de reprise (-7,92%).
-Nouveau Rav4 : 45 950€ au lieu de 46 950€, soit 1 000€ de remise (-2,12%).
-bZ4X : 36 900€ au lieu de 40 900€, soit 4 000€ de remise (-9,77%).
-bZ4X Touring : 44 400€ au lieu de 48 400€, soit 4 000€ de remise (-8,26%).
Volkswagen
Les offres du mois dernier sont toujours d'actualité chez Volkswagen, avec seulement quelques variations sur les prix du neuf. Il y a désormais de grosses remises affichées notamment sur les SUV de la gamme mais attention car dans le détail, Volkswagen France y inclut des avantages clients dont une partie du montant paraît un peu abusive car elle designe simplement des équipements de série sur le niveau de finition VW Edition.
-Polo : la citadine allemande normalement proposée à 22 200€ bénéficie en ce moment d'une remise de 2 700€, ce qui représente une réduction de 12,16%.
-ID.polo : la citadine électrique normalement proposée à 24 995€ en finition Trend a droit à 1 000€ de remise, soit 4% de réduction.
-ID.Cross : le SUV électrique normalement proposé à partir de 37 800€ en finition Life a droit à 3 000€ de remise, soit 7,9% de réduction.
-Golf : en version de base TSI 116 chevaux boîte manuelle, la compacte normalement proposée à 31 000€ reçoit 3 000€ de remise sans condition de reprise. Soit une réduction de 9,67%.
-Taigo : le crossover façon « coupé » de la gamme en finition de base, normalement proposé à partir de 25 100€, bénéficie actuellement d'une remise de 3 800€, soit une réduction de 15,14%.
-T-Cross : la finition Life 95 chevaux boîte manuelle (uniquement disponible en stock), proposée normalement à 28 200€, reçoit une remise de 3 800€, soit une réduction de 13,48%.
-T-Roc Cabriolet : en finition Style 116 chevaux boîte manuelle (normalement proposée à 41 900€) le SUV cabriolet a droit à 8 600€ de remise soit une réduction de 20,52%.
-Nouveau T-Roc : le nouveau SUV compact, normalement affiché à partir de 30 300€, a droit à une remise de 3 600€ soit une réduction de 11,88%.
-ID.3 Neo Trend : la version de base de l'ID.3 Neo normalement proposée à 34 990€ a droit à 3 000€ de remise, ce qui la place à 31 990€ (-8,57%).
-ID.4 Pure Life : le SUV électrique familial de Volkswagen normalement proposé à partir de 42 000€ a droit à 8 000€ de remise soit 19% de réduction.
-ID.5 : la version Pro de l'ID.5 normalement facturée 51 900€ reçoit 8 500€ de remise, soit une réduction de 16,37% (et lui donne droit au bonus écologique).
-Nouveau Tiguan : en version de base normalement proposée à 41 300€, le SUV familial a droit à 5 800€ de remise soit une réduction de 14,04%.
-Nouveau Tayron : en version VW Edition proposé à 52 800€, le SUV familial a droit à 4 500€ de remise (hors "avantage client en équipement") soit une réduction de 8,52%.
-Touran : en version VW Edition TSI 150 boîte manuelle normalement proposée à 44 800€, le monospace allemand a droit à 2 400€ d'avantage client, soit une réduction de 5,35%.
-Nouvelle Passat : en finition Trend, elle s'affiche à partir de 42 300€ au lieu de 46 400€ soit 3 600 € de remise (7.84%).
-ID.7 : la nouvelle berline électrique du constructeur allemand a droit à 8 000€ de remise en version Pure, soit une réduction de 15,09% de son prix de 53 000€.
-ID.7 Tourer : le break électrique de Volkswagen a droit à 8 000€ de remise en version Pure, normalement affichée à 53 700€ (-14,89%).
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