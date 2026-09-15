Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de septembre 2026 ?

Les constructeurs automobiles profitent d’une légère embellie sur le marché neuf français, principalement grâce aux aides gouvernementales prévues pour les véhicules électriques qui portent réellement les ventes de ces modèles depuis quelques mois (sans doute aidés aussi par les prix du carburant atteignant des sommets). Ils restent cependant fragiles et doivent toujours compter sur des remises. D’ailleurs, on note que les marques les plus en vue sur le marché actuel sont souvent aussi celles qui proposent les meilleures remises. A l’inverse, certaines marques en délicatesse n’en proposent quasiment pas !

La bonne affaire du mois : BYD, MG, Skoda Fabia

Ce mois-ci encore, Byd met un gros coup de collier à ses remises. Le constructeur chinois propose de plus grosses réductions qu’avant sur ses modèles 100 % électriques et met aussi le paquet sur ses voitures hybrides rechargeables : le Sealion 5 DM-i, ce SUV familial hybride rechargeable, a droit à 13 % de remise ce qui le place à peine au-dessus des 26 000€. MG lui réplique avec l’EHS Hybrid + quasiment au même prix et va même jusqu’à mettre son ZS Hybrid + à moins de 22 000€ ! Dans le genre des citadines, la très pratique Skoda Fabia reste très intéressante elle aussi avec une remise qui peut monter jusqu’à 27,6 %, abaissant son prix à 15 730€ !