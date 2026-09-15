Voitures essence, hybrides, diesel et électriques, quelles sont les meilleures promos de septembre 2026 ?
Est-ce que les remises pratiquées par les constructeurs automobiles évoluent dans le bon sens cette rentrée 2026 ? Chez certains oui mais pas dans d’autres marques pourtant pas spécialement en forme ces temps-ci. Il va sans doute falloir faire davantage d’efforts…
Les constructeurs automobiles profitent d’une légère embellie sur le marché neuf français, principalement grâce aux aides gouvernementales prévues pour les véhicules électriques qui portent réellement les ventes de ces modèles depuis quelques mois (sans doute aidés aussi par les prix du carburant atteignant des sommets). Ils restent cependant fragiles et doivent toujours compter sur des remises. D’ailleurs, on note que les marques les plus en vue sur le marché actuel sont souvent aussi celles qui proposent les meilleures remises. A l’inverse, certaines marques en délicatesse n’en proposent quasiment pas !
La bonne affaire du mois : BYD, MG, Skoda Fabia
Ce mois-ci encore, Byd met un gros coup de collier à ses remises. Le constructeur chinois propose de plus grosses réductions qu’avant sur ses modèles 100 % électriques et met aussi le paquet sur ses voitures hybrides rechargeables : le Sealion 5 DM-i, ce SUV familial hybride rechargeable, a droit à 13 % de remise ce qui le place à peine au-dessus des 26 000€. MG lui réplique avec l’EHS Hybrid + quasiment au même prix et va même jusqu’à mettre son ZS Hybrid + à moins de 22 000€ ! Dans le genre des citadines, la très pratique Skoda Fabia reste très intéressante elle aussi avec une remise qui peut monter jusqu’à 27,6 %, abaissant son prix à 15 730€ !
Attention aux fausses remises
La plupart des constructeurs mettent parfois en avant des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat alléchantes sur le papier, avec des avantages clients qui peuvent dépasser 3000 ou 4000€. Mais dans ces cas, il faudra bien veiller à étudier le coût total dans le forfait proposé. Généralement, ce coût total dépasse de beaucoup le prix frontal neuf sans remise, les forfaits de location impliquant bien évidemment un bénéfice supérieur du constructeur par rapport à celui qu’il récupère lors d’un achat frontal. Et n’oubliez pas que même si certaines remises sont conditionnées à une reprise d’un ancien véhicule, il est souvent possible de négocier avec le concessionnaire pour en bénéficier même sans véhicule à faire reprendre. En matière de négociations, n’hésitez jamais à essayer d’aller plus loin que la remise proposée par le constructeur. Précisons que les remises que nous vous exposons ici sont nationales et que les concessionnaires peuvent naturellement vous en proposer des plus intéressantes à leur niveau.
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