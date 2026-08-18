Quand les policiers mettent des automobilistes innocents en danger avec leur manoeuvre « PIT »

Vous avez certainement déjà vu ce genre de manœuvre à la télévision dans les innombrables séquences de courses-poursuites américaines montrées durant ces dernières décennies. On l’appelle la manœuvre « PIT » (precision immobilization technique) et elle fait partie des techniques qu’on apprend à l’école de police aux Etats-Unis.

Son but est d’immobiliser un véhicule en fuite, en venant lui taper l’une des parties arrière de façon à le déstabiliser pour l’envoyer ensuite dans le décors. Cette pratique a fait la preuve de son efficacité depuis longtemps et c’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les autos de police possèdent souvent des protections ajoutées devant la calandre de l’autre côté de l’Atlantique.

Une manœuvre qui comporte des risques pour les usagers de la route

Mais comme on vient à nouveau de le voir, cette manœuvre n’est pas du tout sans risque pour les autres usagers de la route. Comme le rapportent les journalistes de Carscoops, un acte de ce genre vient d’avoir des conséquences catastrophiques aux Etats-Unis dans l’État de l’Arkansas.

La vidéo ci-dessous illustre le moment où un officier de police, au volant de sa voiture de service, a rattrapé une Hyundai Sonata qui roulait à vive allure (jusqu’à plus de 200 km/h par moments) dont le conducteur était en fuite. Une fois arrivé au niveau de sa partie arrière, il a envoyé un coup de volant pour le taper sur l’arrière-gauche et déstabiliser son véhicule. La manœuvre « PIT » a réussi mais après la perte de contrôle, la Hyundai Sonata a violemment percuté un SUV Toyota 4Runner qui circulait sur la même voie rapide à ce moment. Le SUV a ensuite effectué plusieurs tonneaux, blessant gravement ses deux occupants. Le conducteur de la Hyundai a lui été arrêté et fait l’objet de poursuites.

Fallait-il prendre le risque de faire une manœuvre « PIT » ?

Cette situation a été créée par le conducteur de la voiture en fuite qui refusait d’obtempérer et faisait courir un risque à tout le monde en se comportant ainsi. Mais dans le cas présent, l’action du policier a directement généré un accident grave et touché des automobilistes innocents.

En 2021, déjà, une femme enceinte avait été accidentée à la suite d’une manœuvre PIT dans ce même État de l’Arkansas. En janvier dernier, un officier de police s’est même trompé de voiture en effectuant sa manœuvre PIT ! Rien qu’en Arkansas, les officiers de police ont référencé 1 428 manœuvres PIT depuis 2016.

Comme pour les Alpines A110 des gendarmes français qui créent parfois des suraccidents sur les autoroutes du pays en perdant le contrôle de leurs autos lors d’interventions, ces dommages collatéraux parfois très graves doivent nécessairement faire réfléchir sur la pertinence de ce genre de pratiques selon les circonstances. Car dans un cas comme celui-ci, le rapport entre les dommages causés et le gain de la manœuvre paraissent totalement dissymétriques.