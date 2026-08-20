Que les propriétaires de McLaren P1 soient rassurés : un préparateur a la solution pour l’usure des batteries

La McLaren P1 a beau sembler encore terriblement moderne, ses batteries commencent à accuser leur âge. Pour les propriétaires en quête de la mise à jour technique la plus optimale pour leur supercar, le spécialiste britannique indépendant de la marque V Engineering propose un nouvel accumulateur qui promet à l’hypercar hybride davantage d’autonomie tout en lui faisant perdre quelques kilos au passage.

Le pack lithium-ion d’origine de 4,72 kWh cède sa place à une unité de 12,4 kWh. Aucun chiffre officiel d’autonomie n’est encore annoncé mais la P1 parcourait environ 10 km en électrique à sa sortie. En extrapolant, cette évolution pourrait approcher les 25 km. Plus amusant encore, elle économise environ 23 kg. Une avancée bien entendu très importante sur une machine développant 916 ch. Ce n’est pas exactement une cure d’amaigrissement spectaculaire, mais on imagine bien Mclaren faire un communiqué pour moins que ça.

Une solution à l’usure des anciennes hybrides hyper-sportives ?

Baptisé Project Continuum, le programme répond surtout au vieillissement des cellules dont certaines remontent à 2010. Développée avec d’anciens ingénieurs de la P1 selon des exigences inspirées de la Formule E, la batterie adopte aussi un refroidissement au glycol. Les premières installations sont prévues au printemps 2027.