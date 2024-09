Vidéo : une McLaren Lego électrique à l'échelle 1 conduite par le pilote de F1 Lando Norris

Composé de plus de 342 817 pièces Lego Technic, la P1 que vous avez sous les yeux été développée conjointement par Lego et Mclaren, l’objectif étant de réaliser le premier grand modèle de Lego conduisible.

Une hypercar en plastique pas beaucoup plus légère que l’originale avec 1 220 kg annoncés, et pour cause : la réplique repose sur un châssis en acier et embarque huit packs de moteurs (pour reproduire un V8), chacun composé de 96 moteurs Lego Power Function, alimentés des batteries Technic et une batterie de voiture électrique. De quoi permettre, selon le géant danois du jouet, une vitesse de pointe délirante (pour un Lego !) de 64 km/h.

Construite par une équipe de 23 ingénieurs Lego et McLaren, cette P1 a nécessité plus de 8 300 heures de développement et 393 pièces Technic, dont 11 sur mesure. Certains éléments de la voiture d'origine ont bien entendu été conservés, notamment les trains roulants et le volant.

Lubor Zelinka, responsable de la conception de Lego qui a participé au projet, donne quelques détails sur les difficultés à le réaliser : « L’un des plus grands défis était l’espace, ou plutôt le manque d’espace, car la P1 est une voiture très compacte. Nous devions nous assurer qu’il y avait suffisamment de place pour la direction et la suspension conventionnelles, tout en créant une structure rigide en utilisant des couches d’éléments Lego Technic. »

Pour tester sa création, et évidemment donner encore plus d’écho à cette opération marketing ultra-ambitieuse, Lego a demandé à la star de la F1 Lando Norris de faire un tour de sa P1 à Silverstone. Sans oublier de la filmer !