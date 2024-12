Cette McLaren Lego coûte plus cher au kilo qu’une Alpine A110

Peut-on encore parler de jouet ? Affichée à 449,99 €, la McLaren P1 développée par Lego Technic se destine surtout aux grands enfants désireux de s’offrir un morceau de cette légendaire hypercar. Constitué de 3 893 pièces, le kit permet de construire une voiture mesurant plus de 14 cm de haut, 59 cm de long et 25 cm de large, soit une échelle 1/8ème. Et si le rendu stylistique ne cherche pas à rivaliser avec ce que proposent de véritables modèles réduits, l’essentiel est ailleurs. La construction permet de recréer une véritable merveille de mécanique avec une « vraie » boîte à 7 vitesses, un V8 qui semble n’attendre que quelques gouttes d’essence pour démarrer et des suspensions fonctionnelles. L’aileron arrière réglable et les portes à ouverture en élytre complètent le dispositif, tandis que le modèle fini dispose d’un numéro de série qui permet d’accéder à un contenu en ligne exclusif consacré à la voiture. L’ensemble pèse 7,445 kilos, soit un prix de 60,4 € au kilo. C’est certes loin, bien loin des 738 €/kg du modèle originel (1490 kilos pour 1,1 million), mais cela revient plus cher que les 58€/kilo d’une Alpine A110.

A signaler aussi parmi les nouveautés de Lego pour Noël:

Le Tramway et la Station du Centre-ville (pour les fans d'Anne Hidalgo)

Le Bus rouge à deux étages (pour les londoniens)

Mclaren MP4/4 & Ayrton Senna (trente ans déjà...)

Porsche GT4 e-Performance (télécommandée et avec les phares qui s'allument, un must!)

Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line (en termes de style, on est finalement assez proche du vrai modèle)