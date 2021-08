Route de nuit - Lego : « plus de deux ans de développement pour la Lamborghini Sián »

Caradisiac a récemment eu l’occasion d’échanger avec Aurélien Rouffiange, senior designer chez Lego, au sujet du développement des voitures de la gamme Lego Technic. Même si nous nous en doutions, ce processus apparait aussi long que minutieux.

On a ainsi appris que pour une voiture comme la spectaculaire Lamborgini Sián, il faut prévoir entre deux ans et deux ans et demi de travail entre le lancement du projet et son apparition dans les rayons des magasins : « un an à un an et demi pour valider le design, puis 6 mois à un an pour finaliser le projet », explique Aurélien Rouffiange.

« Même si on ne fait pas des miniatures, avec le soin du détail que cela implique, il faut parvenir à une représentation la plus fidèle possible. On commence par étudier la voiture en photo, mais cela ne suffit pas. Il faut ensuite se rendre chez le constructeur pour voir les voitures en vrai, et échanger avec les designers qui vont nous expliquer sur quelles lignes il faut insister. Toutes les deux semaines, on a une réunion en visioconférence ou on se rend sur place. Et il y a toujours énormément de détails à peaufiner, comme sur la Sián pour les jantes de laquelle on a créé une teinte laquée or totalement inédite. »

Parmi les dernières nouveautés de la marque figure la Ferrari 488 GTE d’endurance, qui a gagné sa catégorie aux 24 heures du Mans 2019, et pour laquelle il faut prévoir une quinzaine d'heures d'assemblage. « Cette forme très organique nous a amenés à repousser nos limites. A cela s’ajoutait un habillage très complexe. La première visite au studio a eu lieu le 5 décembre 2019, et on a produit notre premier prototype le 16. Celui-ci nous permet de déterminer quelles pièces existantes on pouvait réemployer, et combien il fallait en créer. Pour cette voiture, on a par exemple utilisé les mêmes roues que le Defender et on a juste eu à créer 4 pièces », détaille le designer.

« A partir de là, on a démarré les discussions avec Ferrari qui a commenté tous les détails. Il a fallu 6 mois pour valider le design de la 488 GTE, pour laquelle nous avons élaboré 5 ou 6 versions des feux avant. Les optiques ont d’ailleurs été le grand défi de ce projet. Une fois la forme validée, on s’attaque aux habillages après quoi on part en préproduction. Ensuite, vient le temps des tests avec des enfants, mais aussi le passage de plusieurs heures au four à 60° pour simuler le vieillissement au soleil. Rien n’est laissé au hasard. »