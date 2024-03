Un drifter bientôt en McLaren P1 GTR

Non, les propriétaires de supercar ne conservent pas tous leur voiture sur les moquettes des musées. Le pilote Mad Mike publie sur la toile de quoi annoncer son prochain projet de drift. Un rapide coup d'œil sur les clichés dévoile une insolite McLaren P1. Une auto particulièrement originale pour ce type d'exercice d'autant plus qu'il s'agit ici d'une version GTR.

Pour la préparation du véhicule, Mad Mike s'est tourné vers les spécialistes de chez Lazante déjà connus pour avoir homologué sur la route un modèle identique. La Mclaren P1 GTR reçoit dans la manœuvre un kit carrosserie spécifique avec des ailes larges, un bouclier revu, des ailettes et un diffuseur. Des trains entièrement retravaillés pour prendre plus d'angle en travers et un frein à main hydraulique seront aussi évidemment de la partie. La sportive sera révélée à l'occasion du Festival of Speed de Goodwood en juillet prochain.

Pour rappel, McLaren n'a produit que 58 exemplaires de cette version réservée à la piste P1 GTR. L'auto embarque un bloc V8 biturbo 3,8 litres associé à un moteur électrique. Un ensemble qui délivre au total 1000 chevaux tout rond. Une auto d'exception facturée en 2015 2,5 millions d'euros. Il fallait en outre avoir déjà acheté une P1 neuve de route pour avoir la chance d'en commander une. Rendez-vous le 11 juillet 2024 outre-Manche pour découvrir cette inattendue voiture de drift.