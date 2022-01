Quel budget pour rouler en (bonne) Alfa Romeo d'occasion ?

La MiTo

L'offre

Pas de quoi se disputer, elle est conséquente, que ce soit avec des blocs essence ou diesels. Pour les versions fonctionnant au sans-plomb, c'est les 1.4 MPI de 78 ch la plus présente suivie par les 0.9 Twin-Air de 105 ch et le 1.4 Multi-air de 105 ch. En retrait, les 1.4 turbo de 135 ch, 155 ch et 170 ch. Du côté des diesels, un 1.3 JTDM de 90 ch et 95 ch ainsi qu'un 1.6 JTDM de 120 ch. Pour ce qui est des finitions, arrivent en tête le milieu de gamme Distinctive et le haut de gamme Selective. De manière plus marginale on retrouve les Edizione, Imola, Quadrifoglio, Exclusive, MiTo, Super etc...

Les prix

Moins de 6 000 €

Entre les modèles accidentés, ceux à la mécanique défaillante et les fortement kilométrés, il ne reste pas grand-chose de bon à acheter avec un tel budget.

De 6 000 € à 8 000 €

Si les gros kilométrages (plus de 150 000 km) représentent encore 50 %, que ce soit en essence ou en diesel, nous avons repéré quelques bonnes affaires. Un constat, les tarifs d'une 1.4 MPI 78 ch sont identiques à ceux d'une 1.4 MPI 105 ch.

Ainsi, en essence nous avons trouvé une 1.4 MPI Multi-air 105 ch Selective d’octobre 2010 avec 75 200 km pour 6 500 €.

Si vous comptiez investir dans un diesel avec un kilométrage raisonnable, oubliez. Pour ce budget il n'y en a pas.

8 000 € à 10 000 €

Si les diesels pas trop kilométrés sont toujours aux abonnés absents, en essence, l'offre s'enrichit du 0.9 Twin-Air de 105 ch. Vu une 0.9 Twin Air 105 ch Trofeo de mai 2014 avec 51 500 km au compteur pour 8 500 €.

Sinon, vous pouvez opter pour une MiTo 1.4 MPI 78 ch âgée d'à peine cinq ans et peu kilométrée. Vu une 1.4 MPI 78 ch Super de janvier 2017 avec 38 600 km pour 9 000 €.

10 000 € à 12 000 €

Le choix en moteurs n'évolue pas si ce n'est l'apparition de quelques diesels. L'avantage de cette mise de départ est qu'elle vous permet de vous tourner vers des MiTo récentes (2017-2018) et peu kilométrées.

Vu une 1.4 MPI 78 ch Mito de novembre 2018 avec 15 600 km pour 11 000 €. C'est une première main.

En diesel, nous avons déniché une 1.3 JTDM 95 ch Edizione de mai 2018 avec 45 000 km pour 11 800 €.

13 000 € : le minimum pour les sportives à moteur turbo

140 ch ou 170 ch… peu vendues en neuf, elles sont rares sur le marché de la seconde main. Quant aux tarifs affichés, ils démarrent à 13 000 € pour une version 1.4 TB 170 ch âgée d'une dizaine d'années. Plus récente, les 1.4 TB 140 ch flirte avec les 14 000 €.

La fiabilité

Ce sont surtout les toutes premières années pendant lesquelles la Mito a connu quelques couacs de jeunesse (2008-2009). Notamment du côté de la batterie qui rendait l'âme en raison d'une défaillance du calculateur. Une reprogrammation de ce dernier résolvait l'incident. Ajoutons également des incidents de direction assistée électrique éliminés par le remplacement de la pompe d'assistance.

Des exemples d'annonce d'Alfa Romeo MiTo : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=ALFA%20ROMEO%3AMITO

LA GIULIETTA

L'offre

Plus d'un millier d'annonces proposent la familiale compacte d'Alfa Romeo, dans sa dernière génération, la troisième. Mais contrairement à la Mito, il y a deux fois plus de diesel que d'essence. Du point de vue des motorisations, l'offre est équitable entre le 1.6 JTdm et le 2.0 JTdm. Le 1.6 est décliné en deux puissances, 105 ch et 120 ch et c'est cette dernière la plus proposée. Quant au 2.0, et ses quatre puissances (140 ch,150 ch,170 ch et 175 ch) c'est la 150 ch qui s'impose.

Sous le capot des essences, le 1.4 de 120 ch, 150 ch et 170 ch. Et surprise, c'est le plus puissant qui domine l'offre, suivi à égalité par les 150 ch et 120 ch.

Enfin, pour ce qui est des finitions, le milieu de gamme Distinctive domine les annonces, suivi de la Super et de l'Exclusive. En retrait, les Lusso, Imola, Sprint etc...

Les prix

Moins de 10 000 €

Inutile de s'attarder sur les Giulietta vendues à ce tarif. Les gros kilométrages, souvent au-delà des 180 000 km, sont légion. Et ça commence à faire beaucoup.

10 000 € à 12 000 €

L'amélioration est nette tant sur les kilométrages que sur l'âge des véhicules. À ces prix, on peut trouver des autos de moins de 120 000 km voire moins de 100 000 km en essence. Ainsi, on a trouvé une 2.0 JTdm 150 ch Distinctive de juin 2017 avec 84 200 km pour 11 000 €.

Pour la même somme, en essence, on a déniché une 1.4 TB Multi-air 170 ch Distinctive de mai 2013 avec 71 000 km.

À partir de 13 000 €

Un budget qui vous permet de vous tourner vers des 2.0 diesel plus puissants. Vu une 2.0 JTdm 175 ch Exclusive de mars 2016 avec 80 000 km pour 14 500 €.

Sous la barre des 14 000 €, en essence, un concessionnaire propose une 1.4 TB Multi-aire 150 ch Super de novembre 2017 avec 45 500 km pour 13 500 €.

La fiabilité

Pompe à eau fragile sur les 1.4 essence (fuites), usures prématurées de l'embrayage et du volant moteur sur les 2.0 diesels 140 et 170 ch, sont les principales failles mécaniques qui ont entaché la carrière de la Giulietta. Surtout celles d'avant 2013. Les plus récentes, affichent une meilleure santé. Cela n'empêche pas d'être prudent à l'heure de l'achat. l'essai routier est impératif et le rapport du contrôle technique est à lire attentivement.

Exemple d'annonce d'Alfa Romeo Giulietta : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=ALFA%20ROMEO%3AGIULIETTA%3AGIULIETTA%203

LA GIULIA 2

L'offre

Six ans après son lancement, la Giulia s'affiche en nombre en seconde main. Et les plus chanceux seront les adeptes du gazole puisque la berline italienne compte trois fois plus d'offres par rapport à la version essence. Pour ce qui est de la mécanique, un seul bloc diesel. Un 2.2 décliné en six puissances : 136 ch, 150 ch, 160 ch, 180 ch, 190 ch et 210 ch. La plus présente est la 190 ch, suivie des 160 ch, 180 ch et 210 ch. En retrait, les 136 ch et les 150 ch. Du côté des essence, un 2.0 turbo de 200 ch et 280 ch. Il existe également une version Quadrifoglio 2.9 V6 de 510 ch (moteur Ferrari), rare, et vendue à des tarifs qui s'envolent...

La transmission à quatre roues motrices (Q4, non permanente) est présente sur 15 % des diesels 180 ch, 190 ch et 210 ch en vente et à peine plus de 10 % sur les essence.

Enfin, pour les finitions, la Super domine le marché suivie de la Sprint et de la Veloce. Plus discrètes sont les Giulia, Lusso et Quadrifoglio.

Les prix

Jusqu'à 20 000 €

En diesel, quelques bonnes affaires sont déjà possibles avec 18 000 €-19 000 € en poche. Mais il faudra privilégier la version 150 ch bien moins kilométrée que la 180 ch. Ainsi, nous avons trouvé une 2.2 150 ch Super AT8 de juin 2017 avec 76 000 km pour 18 900 €. Malheureusement, à ces tarifs, les essence sont inexistantes.

De 20 000 € à 25 000 €

Avec une soulte de 2 000 € - 3 000 €, l'offre en diesel s'enrichit et il est désormais possible de se tourner vers les 180 ch. Ainsi, un particulier cède une 2.2 180 ch Lusso d'août 2018 avec seulement 48 000 km pour 21 900 €. Et si vous êtes tenté par une Q4, un pro propose une 2.2 180 ch Q4 Super AT8 d’août 2018 avec 67 600 km pour 24 500 €. Pour ce qui est des essence, le budget est encore insuffisant.

De 27 000 € à 28 000 €

C'est l'enveloppe minimale pour une Giulia essence 2.0 TB de 200 ch. Nos recherches nous ont permis de repérer une 2.0 TB 200 ch Giulia de juin 2018 avec 44 200 km pour 27 900 €.

La fiabilité

Pour l'instant, la Giulia fait un sans-faute. Seules quelques usures prématurées des pneumatiques ont été répertoriées ainsi que des remplacements de la batterie, sans doute dus à la présence du système Stop & Start. À vérifier avant d'acheter.

Quelques exemples d'annonces d'Alfa Romeo Giulia 2 : https://www.lacentrale.fr/listing?makesModelsCommercialNames=ALFA%20ROMEO%3AGIULIA%3AGIULIA%202

LE STELVIO

L'offre

Apparu courant 2017, le crossover d'Alfa Romeo est déjà très présent en occasion et sans surprise, près de 85 % des modèles sont des diesels. Construit sur la plateforme de la Giulia, le Stelvio hérite également des motorisations. À savoir, le 2.2 diesel et les 2.0 turbos essence ainsi que le 2.9. Si le 2.2 est disponible en cinq puissances, 150 ch, 160 ch, 180 ch, 190 ch et 210 ch, cette dernière s'octroie près de la moitié des annonces, suivie par la 190 ch. Dans une moindre mesure on retrouve les 180 ch, 160 ch et 150 ch.

En essence, l'offre est dominée par le 2.0 turbo de 280 ch. En retrait, le 2.9 V6 bi-turbo de 510 ch d'origine Ferrari et, quasi inexistant, le 2.0 turbo de 200 ch.

Côté transmission, la boîte auto AT8 est de série sur l'ensemble de la gamme. Quant aux quatre roues motrices Q4 (non permanentes), elles sont également de série sur les versions essence. En diesel, 60 % des Stelvio en sont équipés.

Enfin, pour ce qui est des finitions, la Stelvio arrive en tête des propositions suivie par les Edition et Super. À égalité les Veloce, Sport, Sprint, Lusso et Quadrifoglio...

Les prix

De 23 000 € à 26 000 €

C'est le ticket d'entrée pour un Stelvio diesel. Mais à ces tarifs, la majorité affiche plus de 100 000 km.

De 26 000 € à 28 000 €

Sans être pléthorique, l'offre en Stelvio diesel de moins de 100 000 km est là, principalement avec les blocs de 150 ch et 180 ch.

Nous avons repéré un 2.2 150 ch AT8 Stelvio de mars 2018 avec 75 700 km pour 26 500 €, il est garanti 12 mois. Pour 1 000 € de plus, vu un 2.2 180 ch AT8 Stelvio de juillet 2018 avec 69 500 km pour 27 500 €.

Au même prix, mais avec un an de plus, un 2.2 210 ch Q4 Super AT8 d’août 2017 avec 79 400 km.

À partir de 28 000 €

150 ch, 180 et 210 ch... Deux ou quatre roues motrices, le choix est là. Vu un 2.2 180 ch AT8 Business de mai 2018 avec 29 900 km pour 28 900 €. Mieux, un particulier cède un 2.2 210 ch Q4 AT8 Lusso de juin 2018 avec 64 800 km pour 29 000 €.

En essence, rien en dessous des 32 000 €

Pour les anti-diesel, le chèque mini pour un Stelvio essence, avec un kilométrage raisonnable, flirte avec les 32 000 €. Vu un 2.0 Turbo 200 ch Q4 Super AT8 de juin 2018 avec 42 400 km pour 31 900 €. Pour une version 280 ch, la note augmente de 900 €. Vu un 2.0 Turbo Q4 AT8 Lusso d'avril 2017 avec 50 200 km pour 32 800 €.

La fiabilité

Si globalement le Stelvio ne s'en sort pas trop mal, il ne fait pas l'unanimité auprès des propriétaires. Sont évoquées des usures prématurées des pneumatiques (dès 20 000 km). De manière isolée, on recense des bugs au niveau de l'affichage des informations sur l'écran de bord. Enfin, des possesseurs font état de la présence de bruits parasites dans l'habitacle.

LE BILAN

Alfa Romeo se revendique comme une marque premium, ce qui peut s'entendre pour les modèles Giulia et Stelvio. Mais les modèles plus anciens sont plutôt à cheval entre le premium et le généraliste. Du coup, les prix sont moins élevés en occasion que pour des marques bien établies comme BMW, Audi et Mercedes, mais restent tout de même loin d'être accessibles, sauf sur quelques MiTo et Giulietta.

En tout cas, l'offre, sans être pléthorique, est tout de même là, et en plus depuis quelques années, on a aussi droit à un niveau de fiabilité tout à fait enviable. Alors pour les amateurs, voire les fans, le "cuore sportivo" bat encore.