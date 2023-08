Quel budget pour une (bonne) Jaguar d'occasion ?

La S-Type des années 2000 est sans conteste le modèle qui s'identifie le plus aux Jaguar des années 60 et surtout à la première génération de S-Type MK2 datant de 1963. Ce deuxième opus présenté au salon de Birmingham de 1998, arrive en France en 1999. Sa carrière prendra fin en 2008. Sur le plan mécanique la S-Type est disponible en essence avec un 2.5 V6, un 3.0 V6, un 4.0 V8 et un 4.2 V8. Sous le capot des versions diesels, un unique 2.7 V6 Bi-turbo.

L'OFFRE

Elle est composée à 65 % de modèles essence et le reste en diesel. Et c'est le 3.0 V6 qui s'impose dans les annonces, suivi des 4.0 V8 et 4.2 V8. En retrait, les 2.5 V6. Coté transmission, près de 70 % des S-Type possèdent la boîte automatique. Quant aux filières de revente, sans surprise se sont les particuliers qui dominent les propositions.

LES PRIX

Les tarifs d'entrée débutent sous la barre des 6 000 € pour des 3.0 V6. Mais les kilométrages sont souvent importants, dépassant généralement les 180 000 km voire les 200 000 km. Il faudra donc se rapprocher des 7 000 €-8 000 € pour dénicher un modèle au kilométrage plus raisonnable. Ainsi, nous avons repéré chez un particulier une 3.0 V6 Pack de mars 2000 avec 132 000 km au compteur pour 7 900 € et c'est une première main. Et pour 7 000 € un professionnel propose une 2.5 V6 Pack Clim de novembre 2003 ayant seulement 97 000 km. Et si le doux ronronnement d'un V8 vous tente, comptez près de 10 000 €. Vu une 4.2 V8, première main, de janvier 2003 avec 121 000 km au compteur elle est à 9 800 €. Enfin, pour les adeptes d'une S-Type diesel pas trop kilométrée, ce ne seront pas moins de 12 000 € qu'il faudra investir. Vu une 2.7 V6 Bi-turbo Executive auto de février 2007 avec 95 600 km pour 11 900 €.



Née en 2001, la X-Type fait la révolution au sein de la firme Jaguar. À l’époque, c'est Ford qui tient les rênes et décide alors de mettre sur le marché un modèle économique, capable en même temps de faire face à la concurrence (BMW Série 3, Mercedes Classe C). Résultat, la X-Type est construite sur une base de Ford Mondeo et devient une traction ou une intégrale. De même, elle sera déclinée en break. Côté moteurs, on dispose de blocs V6 de 2.0, 2.5 et 3.0. En diesel, des 4 cylindres de 2.0 et 2.2.

L'OFFRE

Il y a autant de versions essence que de diesels. Pour les premières, c'est le 2.5 qui domine le marché suivi des 2.0 et 3.0. En diesel, c'est le 2.0 qui s'impose devant le 2.2. Contrairement à la S-Type, la X-Type est plus présente en boîte mécanique. Côté filière de revente, les particuliers sont les principaux fournisseurs.

LES PRIX

Ils démarrent très bas, soit en dessous des 6 000 €. Mais oubliez ! Pas mal de véhicules en panne ou accidentés et des kilométrages astronomiques... Jusqu'à 7 000 € les offres deviennent plus attractives mais les kilométrages s'affichent toujours au-dessus des 150 000 km. Les bons plans en essence débutent à près de 8 000 €. Vu une 3.0 V6 Executive de novembre 2005 avec 106 500 km pour 7 900 €. Et pour 8 900 € un professionnel propose une 2.5 V6 d'avril 2006 avec seulement 73 500 km au compteur. Du côté des diesel, la mise de départ flirte avec les 10 000 € pour un kilométrage raisonnable. Vu une 2 .2 Executive de décembre 2009 avec seulement 76 000 km pour 9 000 €.

La XE



Commercialisée à partir de mi-2015 la XE doit affronter une rude concurrence occupée entre autres par les Audi A4, BMW série 3 et Mercedes Classe C. Du point de vue technique, la berline anglaise se dote d'une carrosserie composée en grande partie d'aluminium. Quant aux moteurs on dispose des 2.0 diesels 2.0 de 163 ch, 180 ch, 204 et 240 ch. En essence un 2.0 avec des puissances allant de 200 ch à 300 ch ainsi qu'un 3.0 V6 de 340 ch et 380 ch. Enfin, un 3.0 V8 de 600 ch fait son apparition en 2019 à l'occasion de son restylage.

L'OFFRE

Sans être pléthorique, l'offre a de quoi satisfaire les futurs acquéreurs. Totuefois, ce sont les déclinaisons diesel qui s'imposent à près de 80 %. Et en tête des propositions, des 2.0 180 ch suivies par les 240 ch et 163 ch. En retrait les récentes 204 ch. En essence, l'ensemble des motorisations et puissances est représenté.

LES PRIX

En diesel, quelques bons plans sont déjà possibles sous la barre des 20 000 €. Mais attention, à tarifs équivalents, n'hésitez pas à viser les moins kilométrés. Ainsi, nous avons déniché chez un particulier une XE 2.0 180 ch R-Sport auto de juillet 2016 avec 111 000 km au compteur pour 18 500 €. À ses côtés, un professionnel propose une 2.0 163 ch Pure auto d'août 2018 ayant 91 800 km pour 19 000 €. La donne change du tout au tout en essence avec des tarifs d'entrée qui flirtent avec les 25 000 €. Ainsi, un professionnel cède une 2.0 200 ch Prestige auto de mai 2018 avec seulement 53 000 km pour 25 000 € et c'est une première main. Pour une version 250 ch, la note grimpe à plus de 28 000 €. Vu une 250 R-Sport de janvier 2018 avec 73 800 km au compteur pour 28 500 €.

La XF



C'est au cours de l'été 2007 que la XF fait son apparition. Elle succède à la S-Type après huit années de carrière. La XF affiche une face avant plus agressive. Et le capot bombé complété par des ouïes latérales lui apporte une allure de sportive. Côté mécanique, au lancement, elle est animée par trois blocs essence. Un 3.0 V6, un 4.2 V8 et un 4.2 V8 suralimenté. Un seul diesel au catalogue, un 2.7 Bi-turbo issu d'une collaboration entre Ford et Stellantis (anciennement PSA). Plus tard, un 3.0 V6 diesel voit le jour. En 2011, un diesel 4 cylindres 2.2 d'origine Stellantis s'ajoute au catalogue.

L'OFFRE

Ce sont les versions diesels qui s'imposent sur le marché de la seconde main avec près de 90 % des annonces. Au menu, surtout des 3.0 V6 et des 2.2 et enfin des 2.7 Bi-Turbo. En essence, les 3.0 V6 côtoient les V8 4.2. Ajoutons que quelques rares versions break ''Sportbrake'' sont également proposées.

LES PRIX

Sous la barre des 12 000 € - 12 500 € les gros kilométrages sont légion. Pour des parcours inférieurs à 120 000 km, la mise de départ démarre aux alentours des 13 000 €. Ainsi, nous avons repéré une 2.7 Bi-turbo Premium Pack de juin 2008 avec 92 300 km pour 13 000 €. À ses côtés, une 2.2 163 ch Black Edition d'octobre 2014 et 112 000 km au compteur est cédée pour 15 000 €. Au même prix un particulier se sépare d'une 3.0 V6 241 ch Luxe de décembre 2009 ayant 100 000 km. Pour les amateurs de break, vu un Sportbrake 3.0 V6 240 ch Luxe de juin 2013 avec 106 500 km au compteur pour 19 000 €. Enfin, pour une XF essence V8, ne comptez pas moins de 24 000 € /25 000 €.



La XF 2



La deuxième génération de XF voit le jour à l'automne 2015. Plus courte que l'opus 1 elle gagne en poids ( - 190 kg ) grâce à la présence d'une plateforme qui a davantage recours à l'aluminium. Côté moteurs, des essence et des diesels hérités entre autres de sa devancière mais aussi des nouveaux blocs dont un 2.0 diesel de 163 ch, 180 ch et 240 ch ainsi qu'un 2.0 essence de 200 ch, 240 ch 250 ch et 300 ch.

L'OFFRE

À l’instar de l'opus 1, ce sont les motorisations diesel qui s'imposent à près de 95 %. En tête des propositions, le 2.0 180 ch suivi du 3.0 V6 et en retrait le 2.0 163 ch . Pour ce qui est des rares essence, ce sont les 2.0 de 240 ch et 250 ch les plus proposés.

LES PRIX

Ils flirtent avec les 19 000 €-20 000 € pour une XF 2 diesel ayant moins de 120 000 km. Vu une 2.0 180 ch Portfolio d'avril 2016 avec 103 000 km pour 18 900 €. Pour une 3.0 V6, la facture grimpe à près de 23 000 €. Vu une R-Sport 300 ch d'avril 2016 avec 119 000 km au compteur pour 22 800 €. Enfin, pour une XF 2 essence pas trop kilométrée, prévoyez un budget minimum de 27 000 €.



Présenté au salon de Francfort 2015, le F-Pace s'inscrit dans la catégorie des SUV familiaux. Avec ses 4,73 m de long et 1,93 m de large il s'impose face à certains de ses rivaux côté dimensions. Pour ce qui est des motorisations, le choix est vaste tant en essence qu'en diesel. Les puissances s'étendent de 163 ch à 300 ch pour les versions gazole et 250 ch à 550 ch pour les essence. Rappelons également qu'il est disponible en deux ou quatre roues motrices.

L'OFFRE

Sans surprise ce sont les déclinaisons diesel qui dominent avec près de 85 % des annonces et c'est le 2.0 180 ch le plus proposé suivi du 2.0 240 ch. Côté essence, il y a du lourd ! Le 5.0 V8 de 550 ch arrive en tête des propositions suivi du 3.0 V6.

LES PRIX

Pour un 2.0 D 180 ch de moins de 120 000 km, on frôle les 23 000 €-24 000 € de mise de départ. Ainsi, nous avons repéré un 2.0 D 180 ch Pure 4x4 de mai 2016 avec 107 300 km pour 23 000 €. Quant au 2.0 240 ch, comptez un chèque d'entrée de près de 30 000 €. Vu un R-Sport de janvier 2019 avec 111 000 km à 29 800 €. Les amateurs de grosses cylindrées essence devront avoir un bon compte en banque. La mise initiale sera de près de 40 000 €.



Le petit frère du F-Pace s'appelle E-Pace. Lancé au cours de l'été 2017, il s'inscrit lui dans le segment des SUV compact. Et avec ses 4,39 m contre 4,73 m pour le F-Pace il devient le rival direct des Audi Q3 et BMW X2. Pour ce qui est de la mécanique, des blocs essence et diesel 4 cylindres exclusivement et des puissances allant de 150 ch à 300 ch.

L'OFFRE

À l’instar du F-Pace, l'E-Pace est très présent avec des blocs diesels, soit plus de 90 % des annonces. Arrivent en tête des propositions les 2.0 150 ch et 180 ch. À la traîne le 2.0 240 ch. En essence, les quelques 2.0 200 ch et 250 ch complètent l'offre en occasion.

LES PRIX

Compte tenu de leur jeune âge, bon nombre de E-Pace diesels affichent des kilométrages sous la barre des 100 000 km voire 80 000 km. Les bons plans ne manquent donc pas. Mais il faudra mettre la main au porte-monnaie. Comptez au moins 24 000 € - 25 000 € pour un 2.0 150 ch. Vu chez un particulier un R-Dynamic d'avril 2018 avec 77 500 km à 24 600 €. La note augmente de plus de 3 000 € pour une version 180 ch. Ainsi un professionnel propose à la vente un 2.0 180 ch S de mai 2018 avec seulement 55 600 km au compteur pour 27 900 €. En essence, qu'il s'agisse du 200 ch ou du 250 ch, les tarifs se valent. Une mise initiale de 37 000 €-38 000 € vous sera réclamée pour un modèle âgé de 4-5 ans et avec 60 000 km au compteur.

LE BILAN

De 8 000 € pour la moins chère à plus de 40 000 € pour les plus récentes, force est de constater que rouler en Jaguar c'est possible même si l'on ne dispose pas d'un gros budget. Certes, celles vendues bon marché ne sont pas de toute jeunesse et affichent généralement de gros kilométrages. C'est donc avec la plus grande vigilance qu'il faudra en acquérir une. Réclamer les factures d'entretiens et de réparations sera donc primordial. À défaut, passez votre chemin car franchir la porte d'une concession Jaguar rime souvent avec grosses dépenses...