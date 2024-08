Quelles sont les meilleures versions de Peugeot 2008 en occasion ?

Lorsque la seconde génération du Peugeot 2008 débarque en octobre 2019, peu de temps après le Renault Captur, elle n’a aucun mal à balayer le premier opus. Terminé la silhouette de break surélevé, il devient un véritable SUV, muscle franchement son jeu et grandit de 14 cm en longueur (4,30 m).

Toutefois, son gabarit supérieur ne profite pas réellement aux passagers puisque l’habitabilité est simplement dans la moyenne du segment. Quant au coffre, son volume de 434 litres évolue peu.

En revanche, il est nettement plus moderne en reprenant la planche de bord de sa petite sœur, la 208. Instrumentation numérique 3D, écran tactile allant jusqu’à 10 pouces, support pour smartphone, touches piano, l’ensemble se veut technologique et est bien présenté.

C’est à l’été 2023 que le SUV a droit à un restylage. Peugeot revoit sa face avant avec une signature lumineuse à trois longs crocs de chaque côté, une calandre plus imposante et un bouclier redessiné. À l’arrière, les modifications sont plus timides avec un nouveau graphisme des feux.

Dans l’habitacle, il faut un œil d’expert pour distinguer les nouveautés. C’est au niveau de la dotation que cela évolue puisque l’écran tactile de 10 pouces est de série dès le niveau de base et le combiné d’instrumentation bénéficie de nouveaux graphismes.

C’est sous le capot que les véritables nouveautés apparaissent avec le moteur micro-hybride de 48 Volts et 136 ch. Une deuxième offre électrique rejoint le catalogue avec un moteur plus puissant (156 ch) et une batterie un peu plus grande (54 kWh brute) lui autorisant 406 km d’autonomie.

Quelle motorisation privilégier ?

La palette de moteurs du 2008 est plutôt large avec des blocs diesel, à essence, de l’hybride léger et de l’électrique.

Si le diesel n’est plus au catalogue aujourd’hui, le 1.5 BlueHDi a été proposé en deux niveaux de puissance : 100 et 130 ch. À noter que le plus musclé est d’office associé à la transmission automatique EAT8.

En essence, c’est le 1.2 PureTech qui s’invite sous le capot avec les puissances de 100, 130 et 155 ch. Comme pour le diesel, la dernière proposition n’est disponible qu’en boîte automatique. Au chapitre hybride, il faut se contenter d’un léger système de 48 Volts et d'une puissance cumulée de 136 ch.

Les électromobilistes ne sont pas oubliés avec une version de 136 ch et 50 kWh (340 km homologués) et une seconde déclinaison de 156 ch et 54 kWh (406 km homologués) apparue lors du restylage.

Le choix de la motorisation se fera avant tout en fonction de vos besoins. Ainsi, le diesel a toujours ses fans, notamment les gros rouleurs. Ils n’auront pas à traverser la France pour obtenir la version voulue, car environ 16 % de l’offre cache sous son capot un moteur HDi.

N.B. : un point fiabilité est effectué plus bas dans l'article.

Le Peugeot 2008 sur le marché de l'occasion

En occasion diesel, les tarifs débutent à 13 500 € pour le BlueHDi 100 ch, un modèle en finition Active de 2020 et affichant environ 150 000 km. La décote de près de 40 % est intéressante par les temps qui courent, à condition d'accepter des compteurs kilométriques bien garnis. La version de 130 ch débute environ 1 000 € au-dessus avec un kilométrage proche, mais plus équipée grâce à la finition Allure Business. Pour ceux qui souhaitent un exemplaire ayant parcouru moins de 100 000 km, un budget de 16 000 € suffira. Enfin, une version restylée est vendue nettement plus chère, près de 28 000 € (BlueHDi 130 Allure).

En essence, le Peugeot 2008 est un peu plus abordable et aussi nettement plus représenté avec 68 % de l’offre. Comptez un ticket d’entrée de 12 500 € pour un exemplaire PureTech 100 ch Active de 2020 et 80 000 km environ. Avec 42 % de décote, le gain est légèrement plus intéressant qu’avec le diesel et surtout les kilométrages moins élevés.

Afin d’accéder à une version plus agréable au quotidien, telle que la PureTech 130 Allure, il faudra débourser minimum 14 500 € pour bénéficier d’un exemplaire de 2020 et 50 000 km.

À l’inverse du diesel, dont la version restylée est vendue cher, l’essence est plus abordable. Contre un chèque de 20 000 €, vous avez accès à un 2008 PureTech 100 Allure de moins de 5 000 km.

Bonne nouvelle pour les amateurs d’électromobilité puisque le e-2008 est assez bien représenté en seconde main avec 16 % des annonces. Le ticket d’entrée est de 17 000 € pour une version Allure, voire GT, ayant moins de 80 000 km au compteur. C’est ce 2008 qui accuse la plus forte décote avec - 56 % !

Si vous optez pour la version de 54 kWh à l’autonomie plus confortable, le budget est nettement plus conséquent : 31 000 € minimum. En plus d’aller plus loin, il s’agit aussi de la version restylée.

Caradisiac vous conseille en occasion :



Le meilleur choix en diesel : 1.5 BlueHDi 100 ch

Le meilleur choix en essence : 1.2 PureTech 130 ch

Le meilleur choix en électrique : 136 ch et 50 kWh

Retrouvez toutes les annonces de Peugeot 2008 sur le site de La Centrale.

Quelle finition choisir ?

Lors de sa commercialisation, Peugeot proposait quatre finitions : Active, Allure, GT Line et GT. La première propose déjà l’essentiel avec les capteurs de pluie et de luminosité, l’aide au stationnement arrière, la climatisation, l’écran tactile de sept pouces, le Bluetooth… Le e-2008 est plus richement fourni avec notamment la climatisation automatique, le démarrage mains libres, le système Peugeot Connect…

Le niveau Allure offre des équipements supplémentaires qui agrémentent le quotidien comme la climatisation automatique, la caméra de recul, le frein de stationnement électrique, le démarrage mains libres ou encore les rétroviseurs rabattables et les prises USB. Les jantes de 17 pouces apportent un look plus sympa également.

Seulement, le 2008 GT Line va plus loin sur ce chapitre avec le toit noir, les vitres arrière surteintées, les optiques et antibrouillards à LED. Le conducteur profite toutefois de l’aide au stationnement avant, des feux de route automatiques, de l’écran tactile de 10 pouces…

Enfin, la GT représente le haut de gamme avec la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au maintien dans la voie, les jantes de 18 pouces.

La gamme se simplifie avec l’arrivée du 2008 restylé (Active, Allure et GT). Les équipements évoluent peu, mais on note que l’écran de 10 pouces avec le plein affichage est de série dès le niveau Allure.

Caradisiac vous conseille en occasion :

La finition Allure offre un équipement suffisant au quotidien. Toutefois, la version GT Line est plus valorisante visuellement et mieux dotée sans coûter beaucoup plus cher. Alors, autant se faire plaisir.

Quid de la fiabilité de ses moteurs ? Le Peugeot 2008 renferme sous son capot un moteur qui fait beaucoup parler de lui, en l’occurrence le PureTech en deux niveaux de puissances (100 et 130 ch). Il a effectivement connu des soucis de courroie de distribution qui se désagrège avec de lourdes conséquences. Néanmoins, la référence de cette courroie a changé depuis avril 2017 et les intervalles de révision de même que la préconisation de remplacement de cette courroie ont évolué depuis 2020. Si le 2008 n’est pas pour autant épargné, les problèmes qu’il rencontre sont dans des proportions raisonnables et une grille de prise en charge est prévue. Le bloc 1.5 BlueHDi n’est pas non plus épargné à cause de sa chaîne reliant les deux arbres à cames. Le 2008 est concerné par ce défaut, mais une grille de prise en charge est également au programme. Avant un éventuel achat, il est important de vérifier qu’aucun bruit suspect n’émane de la mécanique.



LE BILAN

Le Peugeot 2008 joue les SUV urbains quelque peu huppés. C’est pour cela que les versions hautes GT Line et GT sont particulièrement bien représentées sur le marché. Si le niveau Allure est déjà très bien doté, l’effort financier pour obtenir mieux reste raisonnable. Quant aux motorisations, le PureTech de 130 ch est le plus présent et offre suffisamment d’aisance sur la route tout en affichant une décote proche de celle du diesel. Toutefois, l’électrique reste le champion dans ce domaine, mais nécessite de pouvoir le brancher chez soi.