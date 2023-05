Peugeot 2008 restylé (2023) : un nouveau visage et des progrès en électrique

Le voilà enfin, ce Peugeot 2008 restylé. Lancé en 2019, le SUV citadin de la marque passe par la traditionnelle étape du ravalement de façade pour rester compétitif dans une catégorie plus concurrentielle que jamais. Après une berline 508 restylée aux modifications esthétiques profondes, l’approche est plus timide sur le crossover avec une face avant qui ne marque pas de vraie rupture avec la précédente mouture. Il arbore les trois « crocs » en LED sous les optiques, désormais incontournables, et une calandre à l’intégration différente. Mais on reste ici dans le cadre d’un restylage assez classique et l’engin ne donne pas un gros coup de vieux au 2008 « phase 1 ».

L’habitacle ne cache pas non plus de révolution et embarque les habituelles améliorations technologiques appliquées lors de ces mises à jour de mi-carrière. Toutes les versions du 2008 possèdent désormais un écran tactile de 10 pouces sur la console centrale (avec la dernière génération du logiciel de Peugeot i-Connect), là où l’ancien se contentait de 7 pouces sur ses finitions de base. Le combiné d’instrumentation numérique bénéficie d’un nouveau design et garde un affichage 3D sur la finition GT. En revanche, la finition de base Active conserve son combiné d’instrumentation analogique. L’équipement n’inaugure aucun système révolutionnaire mais à condition de passer par les finitions hautes et les options, il sera possible d’équiper le 2008 restylé de toutes les aides à la conduite incontournables sur le marché.

Un nouveau moteur micro-hybride et une meilleure version électrique

Sous le capot, le 2008 embarquera dès 2024 le bloc essence micro-hybride de 136 chevaux à boîte automatique à double embrayage, inauguré par les 3008 et 5008. En attendant, c’est le bon vieux Puretech 130 à boîte EAT8 (ou boîte manuelle 6 vitesses) qui formera le cœur de gamme, au-dessus du Puretech 100 chevaux à boîte manuelle et à côté du BlueHDI 130 à boite automatique EAT8.

La nouveauté la plus importante concerne le e-2008 électrique, qui adopte logiquement le groupe motopropulseur de l’Opel Mokka Electric, du Jeep Avenger et du DS 3 E-Tense. Le voilà donc fort d’un moteur de 156 chevaux (contre 136 précédemment) et de batteries d’une capacité brute de 54 kWh (au lieu de 50 précédemment). L’autonomie théorique (homologation WLTP) grimpe à 406 km contre 345 pour l’ancien modèle, ce qui le positionne légèrement en-dessous d’un Kia e-Niro donné à 455 km grâce à de plus grosses batteries (64 kWh). Comme tous les autres véhicules Stellantis équipés de ce groupe motopropulseur, il limitera sa puissance de charge à 100 kW en courant continu (de quoi passer de 20 à 80% de charge batterie en 30 minutes). En courant continu, ce sera 7,4 kW ou 11 kW en triphasé en option. Toujours produit à Vigo en Espagne, le 2008 restylé dévoilera ses prix dans quelques semaines à l’occasion de l’ouverture du carnet de commandes.