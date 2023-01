Salon de Bruxelles 2023 - DS 3 E-Tense : à fond sur l'électrique

La marque premium du groupe Stellantis présentera sur son stand au prochain Salon de Bruxelles, la version restylée de son SUV chic, le DS3. Le SUV abandonne d'ailleurs, comme le reste de la gamme l’appellation « crossback ». Si DS a choisi de conserver des motorisations thermiques (BlueHDI 130 et Puretech 100 et 130 ch), c’est assurément vers l’électrique que la marque dirigera ses efforts.

Une autonomie portée à 402 km

Ce restylage est l’occasion d’offrir à la DS3 le groupe motopropulseur électrique du groupe Stellantis, récemment mis à jour plus performant et efficient. Avec un électromoteur affichant désormais 156 chevaux accouplé à des batteries d'une capacité brute de 54 kWh (50,8 kWh net) la DS3 voit son autonomie grimper à 402 kilomètres selon le cycle WLTP. La recharge en 100 kW, en courant continu, permet de remplir 80% de la batterie en 25 minutes tandis qu’en courant alternatif le plein complet nécessite 5 heures.

Les différences esthétiques avec le précédent DS 3 Crossback ne sautent pas aux yeux. Seuls les feux de jour à LED évoluent et les boucliers deviennent plus saillants. L'habitacle profite toujours de finitions haut de gamme, avec une planche de bord recouverte de cuirs et plusieurs options de personnalisation dans la gamme. La principale évolution concerne le système d'info-divertissement qui profite d'un système d'exploitation plus récent. La voiture reçoit à son tour l’assistant vocal « Iris » inauguré par la DS 4.

Il n’y a d’ailleurs pas que l’autonomie qui grimpe, le prix aussi avec une inflation de 3 000 € par rapport à la version actuelle. Le ticket d’entrée se situe au-dessus de 30 000 € pour les versions thermiques et plus de 41 700€ pour la version E-Tense, bonus écologique non déduit.